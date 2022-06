Stephan „T-800“ Pütz

Bilance 20:5 (OKTAGON MMA 0:1)



Jedna z největších hvězd frankfurtského TEAM MMA SPIRIT je dlouholetou německou jedničkou polotěžké váhy a bývalým šampiónem několika organizací včetně M-1 nebo GMC. V kariéře dokázal zdolat například Marcina Tyburu, Viktora Němkova nebo také českého bojovníka Jana Gottvalda. Právě s Gottvaldem šlo také o titul GMC a Pütz pětikolovou bitvu jednoznačně zvládl.

Před přestupem do OKTAGON MMA měl Pütz pět výher v řadě a měl dostat šanci ve velké organizaci BELLATOR, aby dokončil trilogii s Viktorem Němkovem. Kvůli pandemii na angažmá nedošlo a Stephan zamířil do našich končin. Hned dostal titulovou šanci proti Viktoru Peštovi a i přes velkou nespokojenost s tímto rozhodnutím nebyl do čtvrtého kola puštěn kvůli zraněnému nosu. Pütz doteď s verdiktem nesouhlasí a výhrou nad Zawadou se chce vrátit zpět do boje o titul, který je nyní po Peštově odchodu uvolněn. Výšková převaha, větší komplexnost a taktická vyspělost jsou hlavní devízy Pütze oproti jeho soupeři.