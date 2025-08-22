ONLINE: Slovensko - Taliansko dnes, MS vo volejbale žien 2025 LIVE (skupina B)

PHUKET. Slovensko a Taliansko dnes hrajú úvodný zápas na MS vo volejbale žien 2025, ktoré sa konajú v Thajsku.
Slovenky na šampionáte figurujú v skupine B, po Taliansku si zmerajú sily s Belgickom a Kubou. Stretnutie s Taliankami v televízii odvysiela STVR Šport.
Kde sledovať MS žien vo volejbale?
ONLINE PRENOS: Slovensko - Taliansko dnes (MS vo volejbale žien 2025 LIVE, skupina B, piatok, naživo, výsledky)
Majstrovstvá sveta žen Skupina B 2025/2026
22.08.2025 o 15:30
Taliansko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Prajem pekný deň pri sledovaní úvodného zápasu slovenských volejbalistiek na MS. V prvom zápase sa stretnú s favoritkami z Talianska.
Skupina B
Piatok 22. august:
15.30 h Slovensko – Taliansko
Nedeľa 24. august:
15.30 h Slovensko – Belgicko
Utorok 26. august:
15.30 h Slovensko – Kuba
Nominácia Slovenska na Majstrovstvá sveta.
Nahrávačky: Barbora Koseková (MHB Békéscsaba/Maď.), Anna Kohútová (FC Argeș Pitešť/Rum.)
Smečiarky: Karin Palgutová (LOVB Houston/USA), Zuzana Šepeľová (Levallois Paris Saint-Cloud/Fr.), Karolína Fričová (Les Burdis Bordeaux/Fr.), Lucia Herdová (Steel Volley Linz-Steg/Rak.), Simona Jelínková (VK Dukla Liberec/ČR)
Blokárky: Tereza Hrušecká (Rapid Bukurešť/Rum.), Nina Wienand-Herelová (VC Wiesbaden/Nem.), Ema Smiešková (VK Slovan Bratislava), Emma Erteltová (Sens Volley 89/Fr.)
Univerzálna hráčka: Karin Šunderlíková (Vasas Budapešť/Maď.)
Liberky: Ema Magdinová (Slávia UK Bratislava), Skarleta Jančová (VK Slovan Bratislava)
Realizačný tím: Michal Mašek (hlavný tréner), Martino Volpini, Michal Matušov (asistenti trénera), Richard Nemec (kondičný tréner), Radoslaw Kolanski (fyzioterapeut), Daniel Bruch (štatistik), Ján Uhlárik (tímový manažér), Tomáš Štulajter (mediálny manažér)
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.