ONLINE: Zjazd žien v stredisku St. Moritz 2022 dnes LIVE

1.Elena Curtoniová (ITA) 1:09.402.Sofia Goggiová (ITA) +0.293.Corinne Suterová (SUI) +0.734.Jasmine Fluryová (SUI) +0.845.Breezy Johnsonová (USA) +0.966.Ragnhild Mowinckelová (NOR) +1.317.Cornelia Hütterová (AUT) +1.378.Nina Ortliebová (AUT) +1.569.Joana Hählenová (SUI) +1.7810.Mirjam Puchnerová (AUT) +1.8211.Michelle Gisinová (SUI) +1.8312.Kira Weidleová (GER) +2.1613.Ramona Siebenhoferová (AUT) +2.7614.Nadia Delagová (ITA) +3.50Romane Miradoliová (FRA) DNF

Sofia Goggiová to měla po dlouhém čekání v mlze a na čerstvém sněhu nesmírně těžké, úvodní úsek zajela dokonce v druhém nejpomalejším čase, když srazila jednu z branek. Dál se favoritka závodu prala s tratí statečně, přesto je v cíli jasné, že svou krajanku nesesadí a nepřidá patnácté vítězství v kariéře. Na Curtoinovou ztratila 29 setin.

Ani Američanka Breezy Johnsonová neudržela malý náskok z prvního mezičasu, před nájezdem do spodní pasáže výrazně ztratila rychlost a se ztrátou bezmála vteřiny je až čtvrtá.

Michelle Gisinová měla co dělat, aby se udržela v prudké zatáčce. Chyba stála švýcarskou závodnici více než vteřinu a zatím předvedla nejpomalejší čas 1:11,23.

