ONLINE: Petra Vlhová dnes (1. kolo, obrovský slalom, Kronplatz)

1.Mikaela Shiffrinová (USA) 2:00,612.Lara Gutová-Behramiová (SUI) +0,453.Federica Brignoneová (ITA) +1,434.Petra Vlhová (SVK) +1,655.Tessa Worleyová (FRA) +1,896.Sara Hectorová (SWE) +2,057.Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +2,098.Alice Robinsonová (NZL) +2,129.Valérie Grenierová (CAN) +2,3610.Marta Bassinová (ITA) +2,6011.Ragnhild Mowinckelová (NOR) +2,6912.Julia Scheibová (AUT) +2,8513.Estelle Alphandová (SWE) +2,9014.Ana Buciková (SLO) +2,9315.Elisabeth Kappaurerová (AUT) +3,0316.Thea Louise Stjernesundová (NOR) +3,2817.Lara Colturiová (ALB) +3,3918.Nina O'Brienová (USA) +3,5819.Elisa Mörzingerová (AUT) +3,6020.Ricarda Haaserová (AUT) +3,6821.Franziska Gritschová (AUT) +3,9922.Michelle Gisinová (SUI) +4,0923.Ramona Siebenhoferová (AUT) +4,4124.Coralie Frasseová Sombetová (FRA) +4,5725.Lisa Nybergová (SWE) +4,5826.Andrea Ellenbergerová (SUI) +7,85Paula Moltzanová (USA) DNFMina Fürst Holtmannová (NOR) DNFStephanie Brunnerová (AUT) DNFZrinka Ljutićová (CRO) DNF