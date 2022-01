ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom (1. kolo)

Štartovná listina:



1. Marta Bassinová (ITA)

2. Tessa Worleyová (FRA)

3. Mikaela Shiffrinová (USA)

4. Petra Vlhová (SVK)

5. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

6. Michelle Gisinová (SUI)

7. Sara Hectorová (SWE)

8. Ramona Siebenhoferová (AUT)

9. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL)

10. Alice Robinsonová (NZL)

11. Sofia Goggiaová (ITA)

12. Katharina Liensbergerová (AUT)

13. Mina Fürst Holtmannová (NOR)

14. Meta Hrovatová (SLO)

15. Ragnhild Mowinckelová (NOR)

16. Wendy Holdenerová (SUI)

17. Elena Curtoniová (ITA)

18. Katharina Truppeová (AUT)

19. Nina O'Brienová (USA)

20. Coralie Frasseová Sombetová (FRA)

21. Ricarda Haaserová (AUT)

22. Ana Buciková (SLO)

23. Maria Therese Tvibergová (NOR)

24. Paula Moltzanová (USA)

25. Valérie Grenierová (CAN)

26. Tina Robniková (SLO)

27. Andrea Ellenbergerová (SUI)

28. Simone Wildová (SUI)

29. Clara Direzová (FRA)

30. Katharina Huberová (AUT)

31. Adriana Jelinková (NED)

32. Elisa Mörzingerová (AUT)

33. Piera Hudsonová (NZL)

34. Sara Rasková (SWE)

35. Zrinka Ljutićová (CRO)

36. Roberta Midaliová (ITA)

37. Elisabeth Kappaurerová (AUT)

38. Jekatěrina Tkačenková (RUS)

39. Chiara Mairová (AUT)

40. Roberta Melesiová (ITA)

41. Magdalena Luczaková (POL)

42. Neja Dvorniková (SLO)

43. Mikaela Tommyová (CAN)

44. Vanessa Kasperová (SUI)

45. Nicola Rountree-Williamsová (USA)

46. Marie-Therese Sporerová (AUT)

47. Emma Aicherová (GER)

48. Vivianne Härriová (SUI)

49. Mio Araiová (JPN)

50. Britt Richardsonová (CAN)

51. Vivien Insamová (ITA)

52. Erika Pykalainenová (FIN)

53. Sarah Bennettová (CAN)

54. Ilaria Ghisalbertiová (ITA)

55. Paulina Schlosserová (GER)

56. Nuria Pauová (ESP)

57. Romane Miradoliová (FRA)

58. Noa Szollosová (ISR)

59. Nika Murovecová (SLO)

60. Lina Knifičová (SLO)