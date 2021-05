ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia 2021 - 9. etapa LIVE

Cyklisté už najeli do posledního většího stoupání dnešní etapy. Únik stále disponuje náskokem tří minut.

Vedoucí skupinka drží náskok tří minut. Pomalu to vypadá, že někdo z úniku si dojede pro výhru.

Dvaatřicetiletý Francouz se už dotáhl na uprchlíky. A to i díky výpomoci týmového auta, v tomhle případě se ale o nic zakázaného nejednalo.

57 KM