ONLINE: Super-G mužov dnes na MS v zjazdovom lyžovaní 2025 LIVE (Saalbach)

Za úspěšnou obhajobou velkého křišťálového glóbu míří švýcarský favorit, jenž zatím jako jediný pokořil hranici tisíc bodů a na druhého Noradisponuje komfortním náskokem 320 bodů, takové manko se už bude opravdu těžko stahovat. O dalších 109 bodů zpět je třetí Švýcar. V sedmé desítce hodnocení evidujeme, ten v rychlostních disciplínách předvedl letos nejeden slušný výkon. Na třinácti bodech je slovenský reprezentant, který závodí pouze v obřím slalomu.1.Marco Odermatt (SUI) 1066 b2.Henrik Kristoffersen (NOR) 746 b3.Loïc Meillard (SUI) 637 b4.Atle Lie McGrath (NOR) 548 b5.Timon Haugan (NOR) 528 b6.Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 474 b7.Franjo von Allmen (SUI) 470 b8.Clément Noël (FRA) 464 b9.Alexander Steen Olsen (NOR) 373 b10.Cameron Alexander (CAN) 338 b...