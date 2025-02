ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu mužov LIVE, MS v zjazdovom lyžovaní 2025 (Saalbach)

Ani ze strany Marca Schwarze to ve druhém kole nebyla úpůná hitparáda, rakouský lyžař se dostává o pět setin vteřiny do čela, ale v samotném druhém kole ztratil více než sekundu a na medaili to nejspíše stačit nebude.

1.Thibaut Favrot (FRA) 2:40,542.Henrik Kristoffersen (NOR) +0,193.Atle Lie McGrath (NOR) +0,394.Žan Kranjec (SLO) +0,435.Anton Grammel (GER) +0,476.Filip Zubčić (CRO) +0,507.Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,618.Léo Anguenot (FRA) +0,669.Patrick Feurstein (AUT) +0,7510.River Radamus (USA) +0,82...20.Adam Žampa (SVK) +3,22

A ani norsko-brazilský lyžař Pinheiro Braathen se nesrovnal do ideální stopy v závěru sjezdovky, rovněž on o svůj náskok přišel, když v posledním úseku zajel až devátý čas a celkově ztrácí 14 setin.

Po krátké přestávce k úpravě trati vyrazil Němec Jonas Stockinger, rodák z německé části Šumavy chyboval ve stejné brance jako Hallberg, na rozdíl od něj to sice ustál, ale do cíle dojel až jako čtvrtý s odstupem 1,33 vteřiny.

