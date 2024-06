ONLINE: 5. deň na ME v atletike 2024 dnes LIVE

Prenos

Dopolední atletický program na mistrovství Evropy v Římě přinesl další mistry Evropy do už tak bohaté sbírky šampionů, kteří na pomyslný vrchol vystoupali v předchozích dnech. Vítězi půlmaratonů se stali Norka Karoline Bjerkeli Grovdalová a Ital Yemaneberhan Crippa, v týmových soutěžích pak zlato získaly Britky a Italové.



Česká atletika měla zastoupení v kvalifikacích a rozbězích. Do finále ve skoku do výšky pronikl Jan Štefela, do semifinále v běžeckých tratích pak s vyrovnaným osobákem doběhla překážkářka Nikoleta Jíchová, postup slavil i překážkář Vít Müller. Na mužské dvoustovce se mezi semifinalisty prodrali Tomáš Němejc a Eduard Kubelík.

400m překážek mužů, rozběhy

3/3

1. Mario Lambrughi (ITA) 49,74 q

2. David Thid (SWE) 49,81 q

3. Arpad Bánoczy (HUN) 49,95 q

4. Sergio Fernández (ESP) 49,98 q

5. Dany Brand (SUI) 49,99

6. Krzysztof Holub (POL) 50,42

7. Martin Tuček (CZE) 51,27

8. Jere Haapalainen (FIN) 52,18

400mpř important Poslední rozběh byl sice trošičku pomalejší, ale i tentokrát se zabíhalo pod 50 sekund. Martin Tuček tak rychle neběžel, ještě zakopl o poslední překážku a doběhl sedmý. Do semifinále z českých reprezentantů postoupil pouze Vít Müller. Na postup do semifinále bylo potřeba zaběhnout pod 50 sekund.

400mpř V posledním rozběhu startuje Martin Tuček, jenž bude muset útočit na svůj osobák, aby bojoval na postup do semifinále. Rozběhy jsou prozatím zkrátka příliš rychlé.

400m překážek mužů, rozběhy

2/3

1. Berke Akcam (TUR) 49,32 q

2. Julien Bonvin (SUI) 49,41

3. Alastair Chalmers (GBR) 49,71

4. Jesús David Delgado (ESP) 49,82

5. Adam Smolka (CZE) 50,48

6. Tuomas Lehtonen (FIN) 50,50

7. Leo Köhldorfer (AUT) 51,52

8. Matej Baluch (SVK) 52,17

400mpř Avšak Smolkovi to neklapne. Sice doběhl na pátém místě a zaznamenal nejlepší čas sezony s hodnotou 50,48, jenže je v pořadí celých rozběhů až desátý, takže na hraně. Nejrychlejším v tomto rozběhu byl Berke Akcam z Turecka s časem 49,32, jenž má jistý postup do semifinále, stejně jako z prvního běhu Barr a Müller. Matej Baluch doběhl v tomto rozběhu poslední s časem 52,17.

400mpř Ve druhém rozběhu budou startovat Adam Smolka a Slovák Matej Baluch. U nich by bylo naopak poměrně překvapením, kdyby měli bojovat o postupový čas. Oba by potřebovali zaběhnout na úrovni osobních rekordů.

400m překážek mužů, rozběhy

1/3

1. Thomas Barr (IRL) 49,31

2. Vít Müller (CZE) 49,38

3. Giacomo Bertoncelli (ITA) 49,41

4. Mikael Antonio De Jesus (POR) 49,41

5. Nikola Kostič (SRB) 50,48

6. Dimitris Levantinos (GRE) 51,13

7. Patrik Dömötör (SVK) 51,16

Karl Wallgren (SWE) DNF

400mpř important Vít Müller to má rozběhnuté výborně! Ve svém nejlepším výkonu sezony 49,38 doběhl druhý hned za vítězem Thomasem Barrem (49,31) z Irska. To je velmi nadějný čas na postup. Patrik Dömötör na sedmém místě v čase 51,16 v podstatě šanci na postup nemá.

400mpř V prvním rozběhu na 400 metrů překážek mužů bude startovat Vít Müller a také Slovák Patrik Dömötör. Do semifinále postoupí dvanáct nejrychlejších ze všech běhů.

Aktuálně probíhají medailové ceremoniály za půlmaraton žen. Mužské rozběhy na 400 metrech s překážkami jsou na programu od 13:20.

400m překážek žen, rozběhy

3/3

1. Nikoleta Jíchová (CZE) 54,88 q

2. Yasmin Gigerová (SUI) 55,33 q

3. Kristiina Halonenová (FIN) 55,62 q

4. Fatoumata Binta Diallová (POR) 55,81 q

5. Linda Olivieriová (ITA) 55,95 q

6. Moa Granatová (SWE) 55,95 q

7. Kelly McGroryová (IRL) 57,10

8. Elisabeth Slettumová (NOR) 57,16

400mpř important Fantastický výkon Nikolety Jíchové, která vyhrála rozběh a vyrovnala si osobní rekord! Čas Nikolety Jíchové v cíli má hodnotu 54,88! Česká reprezentantka doslova prosvištěla do semifinále. Spolu s ní postupují z třetího běhu Yasmin Gigerová, Kristiina Halonenová, Fatoumata Binta Diallová, Linda Olivieriová i Moa Granatová.

400mpř V posledním rozběhu bude startovat Nikoleta Jíchová. V evropském žebříčku je vedena na devátém místě, letos zaběhla čas 55,20, osobák má 54,88.

400m překážek žen, rozběhy

2/3

1. Eileen Demesová (GER) 55,25 q

2. Daniela Fraová (ESP) 55,71 q

3. Paulien Couckuytová (BEL) 55,73 q

4. Daniela Ledecká (SVK) 56,17 q

5. Izabela Smoliňská (POL) 56,24

6. Annina Fahrová (SUI) 56,59

7. Dimitra Gnafakiová (GRE) 56,62

Janka Molnárová (HUN) DNS

400mpř important Ve druhém rozběhu se nejvíce dařilo Němce Eileen Demesové, která si vytvořila nový osobák časem 55,25. Velmi dobrý výsledek zaznamenala v krajní dráze běžící Ledecká, jež si vylepšila osobní maximum této sezony. Doběhla čtvrtá s časem 56,17 a má jistotu postupu do semifinále!

400mpř Ve druhém rozběhu se o nejlepší možný čas pokusí slovenská reprezentantka Daniela Ledecká, která letos běžela za 56,73. Osobák má 56,01.

Výška Alperen Acet dostal malé Q a bude skákat ve finále výšky.

400m překážek žen, rozběhy

1/3

1. Sára Mátóvá (HUN) 55,95

2. Amalie Iuelová (NOR) 56,23

3. Hilla Uusimäkiová (FIN) 56,40

4. Vera Barbosaová (POR) 56,81

5. Anna Grycová (POL) 56,91

6. Agata Zupinová (SLO) 57,83

7. Marija Burjaková (UKR) 58,40

Alexandra Stefania Utaová (ROU) DNF

400mpř V prvním rozběhu byla nejrychlejší Maďarka Sára Mátóvá, jež zaběhla čas 55,95. Amalie Iuelová z Norska je druhá s časem 56,23. Šanci na postup s časem mají také Hilla Uusimäkiová či Vera Barbosaová.

400mpř Své sólo nyní budou mít překážkáři a po nich překážkáři. Co se překážkářek týče, v rozbězích na 400 metrů se do semifinále dostane 13 nejlepších. Česká reprezentantka Nikoleta Jíchová poběží v posledním rozběhu.

Výška Na verdikt ohledně Alperena Aceta se zatím čeká.

Skok do výšky mužů, kvalifikace

1. Gianmarco Tamberi (ITA) 2,21 q

1. Yonathan Kapitolnik (ISR) 2,21 q

1. Oleh Doroščuk (UKR) 2,21 q

1. Manuel Lando (ITA) 2,21 q

1. Norbert Kobielski (POL) 2,21 q

1. Thomas Carmoy (BEL) 2,21 q

1. Tihomir Ivanov (BUL) 2,21 q

1. Jan Štefela (CZE) 2,21 q

1. Stefano Sottile (ITA) 2,21 q

10. Vladyslav Lavskyj (UKR) 2,21 q

10. Douwe Amels (NED) 2,21 q

12. Mateusz Przybylko (GER) 2,21 q

13. Alperen Acet (TUR) 2,21 q

14. Marek Bahník (CZE) 2,17

14. Antonios Merlos (GRE) 2,17

14. Vasilios Konstantinou (CYP) 2,17

14. Dmytro Nikitin (UKR) 2,17

18. Melwin Lycke Holm (SWE) 2,17

19. Mateusz Kolodziejski (POL) 2,17

20. Marco Fassinotti (ITA) 2,17

20. Dániel Jankovics (HUN) 2,17

22. Arttu Mattila (FIN) 2,12

22. Slavko Stevič (SRB) 2,12

24. Juozas Baikštys (LTU) 2,12

25. Péter Bakosi (HUN) 2,07

25. Fabian Delryd (SWE) 2,07

Jonas Wagner (GER) DNS

Výška No, zatím Alperen Acet není veden jako postupující, přičemž výškařský sektor byl vyklizen. Tak uvidíme, jak to s ním dopadne. Turek je veden na třináctém místě, skočil 221 centimetrů, ale má horší zápis než 12 ostatních. A tak chodí po sektoru a snaží se zjistit, jak to s ním bude.

Výška important Ale, rozhodčí jsou nekompromisní. Pokud se kvalifikace ukončí, tak by Alperen Acet neměl do finále postoupit, protože má horší zápis než všichni ostatní a je osamocen na třináctém místě. A to určitě nechce.

Výška important Alperen Acet z Turecka posledním pokusem skočil 221 centimetrů a rozšířil řady úspěšných na 13 výškařů! A vypadá to, že se do finále půjde ve třinácti, na další laťku se už nepůjde. Takže finálová třináctka stanovena, neschází v ní Jan Štefela.

Výška Jenže Marek Bahník shodil laťku i svým třetím pokusem a ve finále startovat nebude! To je velká škoda, bylo v jeho silách 221 centimetrů zdolat.

Výška Jinak 221 centimetrů překonali jen Thomas Carmoy, Tihomir Ivanov, Jan Štefela, Stefano Sottile, Norbert Kobielski, Douwe Amels, Gianmarco Tamberi, Yonathan Kapitolnik, Oleh Doroščuk, Manuel Lando a Vladyslav Lavskyj. Už jen tři muži mají před sebou poslední opravu. Včetně Marka Bahníka.

Výška Mateusz Przybylko se zachránil posledním pokusem v kvalifikaci a je dvanáctým mužem, který 221 centimetrů překonal.

Výška Na 221 centimetrech dochází k zajímavé situaci. Na první dobrou překonalo laťku jedenáct výškařů, ostatní jsou ve velkých problémech. Skoro to vypadá, že kdo skočí, tak postoupí.

Výška Markovi Bahníkovi se ani napodruhé nepovedlo skočit 221 centimetrů. Naposledy tuto laťku překonal letos ve Zlíně, kde si stanovil osobák na 226 centimetrech.

Výška important Jan Štefela pomaličku míří za postupem do finále! Povedlo se mu napoprvé překonat také 221 centimetrů a drží čistý zápis!

Hod kladivem žen, kvalifikace

1. Katrine Koch Jacobsenová (DEN) 72,88 Q

2. Sara Fantiniová (ITA) 72,28 Q

3. Rose Logaová (FRA) 71,70 Q

4. Zalina Margijevová (MDA) 71,33 q

5. Anita Wlodarczyková (POL) 71,27 q

6. Silja Kosonenová (FIN) 70,94 q

7. Nicola Tuthillová (IRL) 69,85 q

8. Malwina Kopronová (POL) 69,13 q

9. Réka Gyuratzová (HUN) 69,06 q

10. Anna Purchaseová (GBR) 68,91 q

11. Hanna Skydanová (AZE) 68,80 q

12. Katarzyna Furmaneková (POL) 68,66 q

13. Rachele Moriová (ITA) 68,52

14. Charlotte Payneová (GBR) 68,47

15. Elisabet Rut Rúnarsdóttirová (ISL) 68,02

16. Samantha Boruttová (GER) 68,00

17. Gudrun Karítas Hallgrímsdóttirová (ISL) 67,57

18. Alexandra Tavernierová (FRA) 67,11

19. Stamatia Scarvelisová (GRE) 67,10

20. Bianca Florentina Ghelberová (ROU) 66,70

21. Valentina Savvaová (CYP) 66,58

22. Beatrice Nedberge Llanová (NOR) 66,53

23. Krista Tervová (FIN) 66,16

24. Iryna Klymecová (UKR) 66,11

25. Grete Ahlbergová (SWE) 65,47

26. Thea Löfmanová (SWE) 64,31

27. Veronika Kaňuchová (SVK) 63,85

28. Suvi Koskinenová (FIN) 62,72

29. Martina Hrašnová (SVK) 61,46

Rebecka Hallerthová (SWE) NM

Kladiv important Obrovským překvapením je selhání Švédky Rebecky Hallerthové. Letos už přehodila 72 metrů, jenže v Římě má tři křížky, tři neplatné pokusy a končí v kvalifikaci!

Výška Marek Bahník zapisuje svůj první křížek v kvalifikaci. Nepovedlo se mu překonat 221 centimetrů.

Kladiv Martina Hrašnová naopak v poslední sérii zapisuje další křížek. S výkonem 61,46 skončí hluboko v poli poražených.

Kladiv Anita Wlodarczyková se v poslední sérii také zlepšila, ale limit nehodila. Předvedla 71,27. Do finále půjde také Finka Silja Kosonenová, která zvládla hodit ve třetí sérii 70,94 metru.

200m mužů, rozběhy

3/3

1. Felix Svensson (SUI) 20,52 q

2. Erik Erlandsson (SWE) 20,55 q

3. Diego Aldo Pettorossi (ITA) 20,56 q

4. Mark Smyth (IRL) 20,93 q

5. Patryk Wykrota (POL) 20,97

6. Zoltán Wahl (HUN) 21,05

200m important V posledním rozběhu se rozhodlo o osudu Eduarda Kubalíka, který v semifinále nakonec chybět nebude! Rychlejší totiž byli jen Felix Svensson, Erik Erlandsson a Diego Aldo Pettorossi. Takže Němejce doplní v semifinále také Kubalík.



Zároveň přímo do semifinále byl nasazen Ondřej Macík, tudíž Češi budou ve třech.

Kladiv Sara Fantiniová sice klidně mohl po svém výkonu v první sérii ze sektoru odejít, protože měla 71,16 metru, ale zůstala a nakonec ve třetí sérii limit splnila! Háže 72,28 metru!

Kladiv Martina Hrašnová ve druhé sérii svůj výkon 61,46 metru nevylepšila.

Výška Na Marka Bahníka v čistém zápisu navazuje i ve druhém sektoru Jan Štefela. Taktéž skáče 217 centimetrů.

200m mužů, rozběhy

2/3

1. Tomáš Němejc (CZE) 20,54 q

2. Ramil Guliyev (TUR) 20,66 q

3. Oskars Grava (LAT) 20,78 q

4. Albert Komanski (POL) 20,81 q

5. Sotirios Gkaragkanis (GRE) 20,91

6. Linus Pihl (SWE) 20,95

7. Andrej Skočir (SLO) 21,08

8. Ján Volko (SVK) 21,09

200m important Jistým semifinalistou se stává ve druhém rozběhu Tomáš Němejc, který jej vyhrál ve skvělém čase 20,54, což je jen setinku za osobákem! Výborný výkon Tomáše Němejce! Postup vybojovali také Ramil Guliyev, Oskars Grava a Albert Komanski. To trochu nevyhovuje ale Eduardovi Kubelíkovi, který svým časem klesl na osmé místo. Bude to drama.

Výška important Ještě rychle z výšky, Marek Bahník skočil napoprvé i 217 centimetrů a pokračuj v čistém zápisu!

200m Ve druhém rozběhu se dočkají fanoušci české i slovenské atletiky. Tu českou reprezentuje Tomáš Němejc, evropská dvacítka, tu slovenskou pak velezkušený sprinter Ján Volko.

Kladiv Velezkušená Anita Wlodarczyková také ve finále chybět nebude. Sice nesplnila limit, ale předvedla 71,08 metru, což ji řadí na páté místo. Ve startovním poli není tolik kladivářek, které by ji mohly ještě ohrozit.

200m mužů, rozběhy

1/3

1. Roko Farkaš (CRO) 20,70

2. Gediminas Truskauskas (LTU) 20,78

3. Eduard Kubelík (CZE) 20,91

4. Lukasz Zok (POL) 20,97

5. Ioannis Kariofyllis (GRE) 21,00

6. Samuel Purola (FIN) 21,04

7. Mathias Hove Johansen (NOR) 21,21

200m Kubelík, jenž běžel ve třetí dráze, nakonec doběhl třetí s časem 20,91. To by mělo stačit na nejlepší dvanáctku. Vítězem rozběhu se stal Roko Farkaš v chorvatském rekordu s časem 20,70! Druhý doběhl Gediminas Truskauskas.

200m Chystá se první rozběh na dvoustovce mužů. Favoritem na jeden z nejrychlejších časů je i český reprezentant Eduard Kubelík. Opět do semifinále půjde dvanáct nejrychlejších s časem.

Kladiv Zalina Margijevová svým druhým pokusem dokázala hodit 71,33 metru, takže si ještě o půl metru polepšila. Už by klidně mohla jít na hotel, o postup do finále nepřijde.

Trojskok mužů, kvalifikace

1. Jordan Alejandro Díaz Fortun (ESP) 17,52 Q

2. Pedro Pichardo (POR) 17,48 Q

3. Emmanuel Ihemeje (ITA) 16,98 Q

4. Max Hess (GER) 16,83 Q

4. Tiago Pereira (POR) 16,83 Q

6. Thomas Gogois (FRA) 16,75 Q

7. Jean-Marc Pontvianne (FRA) 16,75 Q

7. Can Özüpek (TUR) 16,75 Q

9. Benjamin Compaoré (FRA) 16,72 Q

10. Necati Er (TUR) 16,68 Q

11. Andrea Dallavalle (ITA) 16,59 q

12. Razvan Cristian Grecu (ROU) 16,48 q

13. Alexis Copello (AZE) 16,44

14. Tobia Bocchi (ITA) 16,43

15. Dimitrios Tsiamis (GRE) 16,33

16. Tomáš Veszelka (SVK) 16,31

17. Vladyslav Šepeljev (UKR) 16,17

18. Gabriel Wallmark (SWE) 16,14

19. Razvan-Ioan Nicoara (ROU) 16,13

20. Simo Lipsanen (FIN) 16,12

21. Lachezar Valčev (BUL) 15,96

22. Arťom Konovalenko (UKR) 15,94

23. Aaro Davidila (FIN) 15,85

24. Levon Aghasjan (ARM) 15,80

25. Tuomas Kaukolahti (FIN) 15,79

26. Sandis Dzenitis (LAT) 15,45

27. Andreas Pantazis (GRE) 15,36

Dimitar Tašev (BUL) NM

3skok Další přeměření potvrdilo 16,72 metru a postup Benjamina Compaorého do finále. Mezitím Tobia Bocchi vychladnul a jeho poslední skok jej do finále neposunul.

Výška Mezitím do výškařské kvalifikace vstoupil Jan Štefela a na 212 centimetrech neměl žádný problém!

3skok Tak Compaorého pokus se opět přeměřuje, tentokrát se starou dobrou páskou. Takže Tobbia Bocchi nadále musí čekat.

Výška Marek Bahník už má za sebou i laťku ve výši 212 centimetrů a opět skáče napoprvé!

Kladiv Jednačtyřicetiletá Martina Hrašnová zahájila svou kvalifikaci výkonem 61,46 metru, což by ani zdaleka nestačilo na postup do finále.

3skok important Compaoré se dočkal změření svého pokusu. Nebylo to 13,92 metru, ale 16,72 metru a zajistil si postup do finále! Tedy, ale bylo to dlouhé čekání na výsledek.

3skok No, Compaorého přeměření se zaseklo a nadále se čeká. To je nepříjemné pro Tobiu Bocchiho, který má celou kvalifikaci uzavřít a musí čekat.

Výška Začala kvalifikace ve skoku do výšky s kvalifikačním limitem na 228 centimetrech. Český reprezentant Marek Bahník splnil snadno základ na 207 centimetrech. Jan Štefela vstoupí do soutěže na 212 centimetrech.

Kladiv Sara Fantiniová hodila ještě dál než Margijevová, ale ne tak daleko jako Logaová. Italka předvedla 71,16 metru, což ji řadí na třetí místo v kvalifikaci.

3skok Benjamin Compaoré posledním pokusem pravděpodobně překonal kvalifikační limit, jenže je mu změřeno 13,92 metru. Nyní dochází nejspíš k přeměřování, ale je tam nějaký technický problém.

Kladiv Kvalifikační limit sice Zalině Margijevové utekl, nicméně Moldavanka s výkonem 70,81 metru ve finále chybět určitě nebude.

Kladiv Rozjela se druhá část kvalifikace kladivářek. Hned první pokus ve skupině B přinesl kvalifikační limit, dosáhla ho výkonem 71,70 metru Francouzka Rose Logaová.

3skok Tomáš Veszelka se zlepšil i v poslední sérii, ale pouze o tři centimetry. Slovenský reprezentant neselhal, předvedl solidních 16,31 metru, jenže to na postup do finále dnes stačit nebude.

3skok Na postup je tak nyní potřeba skočit 16,45 metru, což není úplně málo.

3skok O postup bojuje Ital Andrea Dallavalle, který se v poslední sérii zlepšil na 16,59 metru a drží desátou příčku v rámci kvalifikace. Za ním jsou na postupových pozicích zatím ještě Razvan Grecu (16,48) a Alexis Copello (16,44).

Seznam prozatím jistých finalistů:

Jordan Alejandro Díaz Fortun (ESP) 17,52 Q

Pedro Pichardo (POR) 17,48 Q

Emmanuel Ihemeje (ITA) 16,98 Q

Max Hess (GER) 16,83 Q

Tiago Pereira (POR) 16,83 Q

Thomas Gogois (FRA) 16,75 Q

Jean-Marc Pontvianne (FRA) 16,75 Q

Can Özüpek (TUR) 16,75 Q

Necati Er (TUR) 16,68 Q

3skok Tomáš Veszelka se ve druhé sérii zlepšil na 16,28 metru, což ale v tuto chvíli stačí až na patnácté místo.

3skok important Konečně se ukázaly výsledky ze skupiny A a Španěl Jordan Alejandro Díaz Fortun se dostal svým výkonem dokonce před Pabla Picharda! Skočil 17,52 metru! Postup do finále vybojovali také Francouzi Thomas Gogois a Jean-Marc Pontvianne, kteří oba zapsali 16,75 metru.

3skok Do finále naopak postoupil ve sledované skupině B další Turek Necati Er! Doplnil svého krajana Cana Ozupeka.

3skok Informační systém, jak už je letos v Římě tak trochu smutnou tradicí, stávkuje. Tudíž neznáme výkon Tomáše Veszelky ve druhé sérii.

3skok A už na jedenácté, protože Ital Tobia Bocchi předvedl 16,43 metru. Také nový sezonní osobák.

3skok Alexis Copello z Azerbajdžánu předvedl druhým pokusem 16,44 metru, což je jeho nejlepší výkon sezony. Dostává se na sedmé místo. Tomáš Veszelka se propadl na desátou příčku.

3skok Pouhý jeden centimetr za kvalifikačním limitem zaostává Francouz Thomas Gogois. Finále by mu s takovým výkonem nemělo uniknout.

3skok Kvalifikace předčasně skončila pro Fina Sima Lipsanena, jenž v první sérii skočil jen 16,12 metru, přičemž se zranil a do dalších sérií nenastoupí.

3skok important Největší favorit trojskoku, tedy Portugalec Pedro Pablo Pichardo, už v kvalifikaci drtí zbytek startovního pole! Skáče 17,48 metru a hned v první sérii si zajistil suverénní postup do finále. Záhy po něm splnil limit domácí Emmanuel Ihemeje výkonem 16,98. A ve druhém sektoru se to samé povedlo Turkovi Canovi Ozupekovi, tudíž registrujeme již pět postupujících z kvalifikace.

3skok Němec Max Hess je druhým trojskokanem, jenž splnil kvalifikační limit. Vyrovnal výkon Tiaga Pereira, rovněž skáče 16,83 metru.

3skok Velmi dobrý první pokus má za sebou slovenský trojskokan Tomáš Veszelka! V první sérii skočil 16,23 metru, což jej řadí na výborné páté místo! Zatím to samozřejmě jistota postupu do finále není, ale rozhodně to není beznadějný pokus.

3skok Mezitím se už rozjela kvalifikace trojskokanů s kvalifikačním limitem 16,65 metru. A hned zkraje zvládl limit splnit Portugalec Tiago Pereira, jenž předvedl 16,83 metru! Má splněno, může na hotel.

Půlmaraton žen, týmy

1. Velká Británie 3:29:01

2. Německo 3:31:59

3. Španělsko 3:33:16

4. Francie 3:33:17

5. Itálie 3:35:21

6. Rumunsko 3:35:28

7. Portugalsko 3:37:16

8. Polsko 3:38:03

9. Norsko 3:39:20

10. Dánsko 3:48:41

Kladiv Druhá část kvalifikace s Martinou Hrašnovou je naplánována na 11:30.

Hod kladivem žen, kvalifikace

Skupina A

1. Katrine Koch Jacobsenová (DEN) 72,88 Q

2. Nicola Tuthillová (IRL) 69,85

3. Malwina Kopronová (POL) 69,13

4. Réka Gyuratzová (HUN) 69,06

5. Anna Purchaseová (GBR) 68,91

6. Hanna Skydanová (AZE) 68,80

7. Rachele Moriová (ITA) 68,52

8. Elisabet Rut Rúnarsdóttirová (ISL) 68,02

9. Alexandra Tavernierová (FRA) 67,11

10. Bianca Florentina Ghelberová (ROU) 66,70

11. Beatrice Nedberge Llanová (NOR) 66,53

12. Krista Tervová (FIN) 66,16

13. Grete Ahlbergová (SWE) 65,47

14. Thea Löfmanová (SWE) 64,31

15. Veronika Kaňuchová (SVK) 63,85

Kladiv Veronika Kaňuchová bohužel svých 63,85 metru nedokázala ve druhé ani třetí sérii vylepšit. Finále určitě házet nebude, už teď je až patnáctá.

Kladiv Réka Gyurátzová z Maďarska se ve třetí sérii zlepšila na 69,06 metru a rozhodně útočí na postup do finále. Stejně jako Hanna Skydanová z Azerbajdžánu, jež předvedla 68,80 metru.

Půlmaraton žen

1. Karoline Bjerkeli Grovdalová (NOR) 1:08:09 CR

2. Joan Chelimo Mellyová (ROU) 1:08:55

3. Calli Hauger-Thackeryová (GBR) 1:08:58

4. Delvine Relin Meringorová (ROU) 1:09:25

5. Melat Yisak Kejetaová (GER) 1:09:42

6. Abbie Donnellyová (GBR) 1:09:57

7. Fabienne Schlumpfová (SUI) 1:10:01

8. Mekdes Wolduová (FRA) 1:10:04

9. Clara Evansová (GBR) 1:10:06

10. Lonah Chemtai Salpeterová (ISR) 1:10:28

11. Domenika Mayerová (GER) 1:10:49

12. Laura Luengová (ESP) 1:10:54

13. Esther Navarreteová (ESP) 1:11:08

14. Fatima Azzahraa Ouhaddouová (ESP) 1:11:14

15. Elisa Palmerová (ITA) 1:11:22

16. Margaux Sierackiová (FRA) 1:11:24

17. Lauren McNeilová (GBR) 1:11:26

18. Esther Pfeifferová (GER) 1:11:28

19. Sofija Jaremčuková (ITA) 1:11:32

20. Fabienne Königsteinová (GER) 1:11:34

21. Juliette Thomasová (BEL) 1:11:35

22. Helen Bekeleová (SUI) 1:11:36

23. Tereza Hrochová (CZE) 1:11:38

24. Salomé Rochaová (POR) 1:11:42

25. Matea Parlov Koštrová (CRO) 1:11:48

26. Mélody Julienová (FRA) 1:11:49

27. Alisa Vainiová (FIN) 1:11:50

28. Solange Jesusová (POR) 1:12:03

29. Aleksandra Lisowská (POL) 1:12:06

30. Hanne Verbruggenová (BEL) 1:12:12

---

45. Moira Stewartová (CZE) 1:13:41

Mar important Tereza Hrochová doběhla do cíle na 23. místě, avšak s osobním rekordu v čase 1:11:38! Takže na trati udělala, co mohla.

Mar important Stříbrná je Rumunka Joan Chelimo Mellyová, která sice hodně tuhla a byla na pokraji fyzického vyčerpání, ale nakonec udržela drobný náskok před mohutně finišující Britkou Calli Hauger-Thackeryovou, jež bere bronzovou medaili!

Mar important Karoline Bjerkeli Grovdalová, stříbrná žena závodu na 5000 metrů, si došla v novém rekordu šampionátu pro titul mistryně Evropy v půlmaratonu! Její čas činí 1:08:09!

Mar Grovdalová se už dostala do tunelu směrem na Stadio Olimpico!

Kladiv important Katrine Koch Jacobsenová z Dánska ve druhé sérii hodila 72,88 metru a je první jistou finalistkou s kvalifikačním limitem! Irský rekord do 23 let pak hodila Nicola Tuthillová, jež předvedla 69,04 metru.

Mar important Karoline Bjerkeli Grovdalová má na posledním mezičase půlmaratonu náskok 17 sekund! Už je v podstatě hotovo. Jedině zdravotní indispozice může Grovdalovou připravit o triumf. Mellyová pak má 20 sekund k dobru na Britku Hauger-Thackeryovou.

Mar important Mellyová odpadává a Norka Grovdalová zahajuje útok na titul mistryně Evropy!

Mar important Joan Chelimo Mellyová a Karoline Bjerkeli Grovdalová se osamostatnily na čele! Už nestíhá ani Rumunka Meringorová, ani Britka Hauger-Thackeryová. Právě Britka se drží aktuálně na bronzové příčce s významným náskokem na Meringorovou.

Kladiv Významný hod, co se týče kvalifikace, předvedla Islanďanka Elisaber Rut Runarsdóttirová, která předvedla 68,02 metru a řadí se na druhou příčku. Kdo přehodí 68, ve finále by určitě chybět neměl.

Kladiv Britka Anna Purchaseová předvedla v první sérii 68,91 metru, což by mělo stačit na postup do finále. Stejně tak 67,56 metru Polky Malwiny Kopronové. Kaňuchová se propadla na desátou příčku a bude se potřebovat zlepšit.

Mar Z čelní skupiny ženského půlmaratonu odpadla nejen Švýcarka Bekeleová, ale již také Němka Kejetaová, což je překvapení. V popředí tak zůstávají Rumunky Mellyová s Meringorovou, Norka Grovdalová a Britka Hauger-Thackeryová.

Kladiv Veronika Kaňuchová zahájila kvalifikaci kladivářek s výkonem 63,85 a řadí se na čtvrté místo. Kvalifikační limit je stanoven na 71,50 metru.

Mar Ve stíhací skupině je například Izraelka Lonah Chemtai Salpeterová, ztráta této skupiny je ale už významná. Na čele pak vypadá hodně čerstvá Norka Grovdalová, která už vybojovala v Římě stříbro v závodě na 5000 metrů.

Kladiv Rozjela se kvalifikace kladivářek, do které nastoupí také dvě slovenské reprezentantky. Ve skupině A to bude Veronika Kaňuchová, ve skupině B Martina Hrašnová, už jednačtyřicetiletá veteránka v kladivářském sektoru.

Mar Tereza Hrochová se na desátém kilometru pohybovala na 24. místě se ztrátou 49 sekund na čelo. Moira Stewartová je na 33. místě.

Mar Pokračuje ženský půlmaraton. Na čele se osamostatnila šestičlenná skupina, ve které jsou Joan Chelimo Mellyová z Rumunska, Karoline Bjerkeli Grovdalová z Norska, Delvine Relin Meringorová z Rumunska, Melat Yisak Kejetaová z Německa, Calli Hauger-Thackeryová z Velké Británie a Helen Bekeleová ze Švýcarska.

Půlmaraton mužů, týmy

1. Itálie 3:03:34

2. Izrael 3:04:09

3. Německo 3:05:33

4. Španělsko 3:06:44

5. Belgie 3:08:50

6. Norsko 3:11:29

7. Francie 3:11:48

8. Švýcarsko 3:14:03

9. Rakousko 3:16:12

10. Estonsko 3:19:57

Půlmaraton mužů

1. Yemaneberhan Crippa (ITA) 1:01:03 CR

2. Pietro Riva (ITA) 1:01:04

3. Amanal Petros (GER) 1:01:07

4. Maru Teferi (ISR) 1:01:10

5. Samuel Fitwi Sibhatu (GER) 1:01:17

6. Pasquale Selvarolo (ITA) 1:01:27

7. Gashau Ayale (ISR) 1:01:28

8. Eyob Ayale (ISR) 1:01:29

9. Girmaw Amare (ISR) 1:01:31

10. Yohanes Chiappinelli (ITA) 1:01:42

11. Jorge Gonzalez Rivera (ESP) 1:01:55

12. Sondre Nordstad Moen (NOR) 1:02:03

13. Suldan Hassan (SWE) 1:02:09

14. Carlos Mayo (ESP) 1:02:12

15. Simon Debognies (BEL) 1:02:15

16. Felix Bour (FRA) 1:02:23

17. Yago Rojo (ESP) 1:02:37

18. Haimro Alame (ISR) 1:02:38

19. Filmon Tesfu (NED) 1:02:42

20. Godadaw Belachew (ISR) 1:02:53

21. Matthias Kyburz (SUI) 1:03:07

22. Filimon Abraham (GER) 1:03:09

23. Dorian Boulvin (BEL) 1:03:15

24. Javier Guerra (ESP) 1:03:17

25. Michael Somers (BEL) 1:03:20

26. Zerei Kbrom Mezngi (NOR) 1:03:32

27. Daniele Meucci (ITA) 1:03:45

28. Richard Ringer (GER) 1:03:53

29. Dario Ivanovski (MKD) 1:04:01

30. Jorge Blanco (ESP) 1:04:09

Mar important Mužský půlmaraton si podmanil v novém rekordu šampionátu s časem 1:01:03 Yemaneberhan Crippa! Italský double zařídil skvělým finišem Pietro Riva! Bronz bere Němec Amanal Petros, jenž v závěru hodně tuhnul, ale stejně tak čtvrtý Maru Teferi, takže Petros uhájil alespoň bronz.

Mar important Riva jde i přes vadnoucího Němce Petrose!

Mar important Riva nastupuje Teferimu, který nestíhá a bude bez medaile!

Mar important Crippa nastoupil, zachytil se ho Petros!

Mar important Petros se dotáhl k čelní skupině, Sibhatu ztratil kontakt. Vytrvalci míří na Stadio Olimpico, kde půlmaraton zakončí!

Mar important Pořadí na čele se hodně přelévá. Rázem začínají ztrácet Němci a v popředí je Teferi s Rivou a Crippou.

Mar important Teferi s Rivou se dokázali ještě dotáhnout zpět ke Crippovi, Petrosovi a Sibhatuovi. Takže se na čele utvořila pětičlenná skupinka, ve které se bude rozhodovat.

Mar important Ital Selvarolo ztratil kontakt a odpadl s vedoucí skupiny! Tempo, které nasadil Yemaneberhan Crippa, v podstatě akceptují jen Němci. I Teferi s Rivou přestali stíhat.

Mar important Crippa, Riva, Teferi, Selvarolo, Petros a Sibhatu se osamostatnili na čele. Tedy tři Italové, dva Němci a jeden Izraelec. Za touto šestkou vlaje Girmaw Amare. Vypadá to, že skupinka vytrvalců, kteří si to rozdají o medaile, se vykrystalizovala!

Mar Po pěti kilometrech ženského půlmaratonu se Tereza Hrochová drží na 26. místě, Moira Stewartová je o sedm příček za ní. Obě ztratily kontakt s vedoucí skupinou čítající 24 závodnic.

Mar Tak tento útok nakonec ještě nevyšel. Nicméně s Teferim a Petrosem se drží už jen osm závodníků! Jsou tam Crippa, Riva, Selvarolo... Chiappinelli zcela zmizel z popředí. Je ve stíhacím kvartetu se ztrátou asi pěti sekund.

Mar important Tempo závodu převzal Maru Teferi, se kterým se do čela procpal Amanal Petros. A oba se začínají vzdalovat zbytku vedoucí skupiny!

Mar Italové na čele nyní významně natahují i zbývající část vedoucí skupiny, nemusí to trvat dlouho a oddělí se skutečně ti nejlepší, kteří by měli bojovat o medaile.



Mezi ženami se začalo zvyšovat tempo zhruba po třech kilometrech a pole takřka sedmi desítek maratonkyň se roztrhalo.

Mar V polovině mužského půlmaratonu se na čele seřadilo domácí trio Chiappinelli, Crippa a Riva. Za nimi je Nor Kibrab, Němci Petros a Sibhatu, Španělé Rivera s Mayem či Izraelci Teferi, Ayale a Amare. Celkově se čelní skupina smrskla na 18 vytrvalců.

Mar Zatímco se Chiappinelli dál poctivě stará o to, aby z přední skupiny odpadali další a další muži, chystá se start ženského půlmaratonu. A ve startovní listině jsou i dvě české reprezentantky – Moira Stewartová a Tereza Hrochová.

Mar V přední skupině neschází domácí Yemaneberhan Crippa či Izraelec Maru Teferi. Izraelci mají v čelní skupině hned čtyři vytrvalce, domácí Italové dokonce pět.

Mar V přední skupině se drží dohromady 26 mužů. Sedmadvacátý Daniele Meucci už má před sebou výraznější díru, kterou se snaží neúspěšně zatmelit.

Mar Pole závodníků v mužském půlmaratonu má za sebou pět kilometrů. Obrázek se v podstatě nemění. Chiappinelli na čele, hned za ním Kibrab. A za nimi balíček dalších vytrvalců, kteří dokážou akceptovat tempo vedoucí dvojice.

Mar S Italem Chiappinellim se na čele drží také Nor Awet Nftalem Kibrab.

Mar Italští maratonci se dál starají o tempo závodu, dál se starají o to, aby se balík závodníků natahoval a postupně odpadali další a další vytrvalci. V podstatě od startu je nasazeno dost ostré tempo.

Mar Hned na začátku začal diktovat tempo Ital Yohanes Chiappinelli, díky němuž se balík 66 závodníků velmi rychle natáhl a už první muži jeho tempo nedokážou akceptovat.

Mar Medaile se budou rozdávat i v rámci tzv. týmového závodu, do něhož se každé zemi započítají časy tří nejrychlejších (pokud tedy jednotlivé výpravy mají alespoň tři závodníky na trati).

Mar Byl odstartován půlmaraton mužů, první finálová disciplína nedělního dopoledního programu.

Program

09:00 Půlmaraton mužů

09:30 Půmaraton žen (Hrochová, Stewartová)

10:05 Hod kladiven žen, kvalifikace

10:45 Trojskok mužů, kvalifikace

11:35 Skok do výšky mužů, kvalifikace (Bahník, Štefela)

11:50 200m mužů, rozběhy (Kubelík, Němejc)

12:40 400m překážek žen, rozběhy (Jíchová)

13:20 400m překážek mužů, rozběhy (Müller, Smolka, Tuček)

Mistrovství Evropy v atletice v Římě má před sebou svůj třetí soutěžní den. V dopoledním programu nalezneme také dvě medailové disciplíny. Jednat se bude o půlmaratony mužů a žen. Letošní evropský šampionát nasazuje právě půlmaratony místo tradičních maratonů, které se běžely ještě na posledním šampionátu v Mnichově.



Do ženského půlmaratonu nastoupí i dvě české reprezentantky Moira Stewartová a Tereza Hrochová. Ve startovním poli je celkem 69 žen, takže na prvních kilometrech to bude pořádná divočina.



Další program nedělního denního programu obstarají rozběhy a kvalifikace. V technických disciplínách se jedná o kvalifikace ženského kladiva, mužského trojskoku a mužské výšky, do které nastoupí také Jan Štefela a Marek Bahník. Zatímco Štefela by neměl scházet mezi postupujícími do finále, Bahník to bude mít složité, jelikož kvalifikační limit je dva centimetry nad jeho osobákem.



Na dráze bude mít česká atletika mnohem bohatější zastoupení. V rozbězích na 200 metrů nastoupí Eduard Kubelík, což je evropská desítka, a Tomáš Němejc. Na ženské čtvrtce s překážkami pak půjde do akce evropská devítka Nikola Jíchová s osobákem pod 55 sekund. Na stejně trati, avšak v podání mužů, se pak můžeme těšit na starty Víta Müllera, Adama Smolky a Martina Tučka.