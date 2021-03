Vlhová zdolala všetky rivalky v boji o malý glóbus, prvé kolo vyhrala

Liv Cederová sa do druhého kola nepozrie. Na to by musela byť rýchlejšia o zhruba 3 desatiny.

Kristina Riisová-Johannessenová preťala cieľovú čiaru so stratou 2.74 sekundy, čo činí jej 19. miesto. Na druhé kolo by to malo stačiť.

Vítame vás pri sledovaní dnešného onlajn textového prenosu z prvého kola slalomu žien zo švédskeho Åre. Boj o krištáľové glóbusy vrcholí a lyžiarski fanúšikovia si dlho nepamätajú takú dramatickú bitku. V boji o veľký glóbus Petra Vlhová momentálne stráca na líderku Laru Gutovú-Behramiovu 36 bodov. Do konca Svetového pohára zostáva ešte šesť pretekov a z nich sa ide až trikrát slalom, čo hrá do kariet jednoznačne našej pretekárke. Dosvedčuje to aj fakt, že Petra Vlhová je momentálnou líderkou v hodnotení slalomu. Aktuálne tak získava malý glóbus. Švajčiarka v dnešných pretekoch neštartuje, a preto môže ísť už dnes Petra opäť na prvé miesto. Slovenské želiezko v ohni vyštartuje hneď ako prvé. Deviata pôjde Slovenka reprezentujúca Českú republiku Martina Dubovská. České farby bude hájiť ešte Gabriela Capová, ktorá má štartovné číslo 38.

