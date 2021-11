Loňský ročník Světového poháru si ve slalomu podmanila trojice Katharina Liensbergerová , Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhová . První zmíněná Rakušanka poněkud překvapivě získala malý křišťálový glóbus, když Američanku i Slovenku udržela za zády, byť právě tyto dvě závodnice byly hlavními adeptkami na zisk trofeje. Sobotní slalom v Levi ukázal, že na zajetých kolejích se zřejmě nic měnit nebude. Zvítězila Petra Vlhová , jež v dramatickém souboji porazila rozdílem 31 setin Mikaelu Shiffrinovou . Katharině Liensbergerové se úvodní slalom sezóny nepovedl, skončila až šestá. Třetí příčku vybojovala Lena Dürrová, a to hlavně díky výborně zvládnutému druhému kolu. Velmi dobře si vedla rovněž česká reprezentantka Martina Dubovská , která atakovala první desítku, nakonec skončila třináctá.

Konečné pořadí slalomu z loňské sezóny 1. Katharina Liensbergerová (AUT) 690 bodů 2. Mikaela Shiffrinová (USA) 655 3. Petra Vlhová (SVK) 652 4. Michelle Gisinová (SUI) 491 5. Wendy Holdenerová (SUI) 415 6. Lena Dürrová (GER) 235 7. Kristin Lysdahlová (NOR) 227 8. Laurence St. Germainová (CAN) 224 9. Chiara Mairová (AUT) 193 10. Martina Dubovská (CZE) 188

