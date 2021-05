ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia 2021 - 1. etapa LIVE (časovka)

Cavagna letí do cíle, ale čas Fosse je výborný. Bude to stačit?

Nelson Oliveira je na mezičase šestý. Pokud udrží tempo, mohl by se dostat vysoko v průběžném pořadí. To samé se dá říci o De Marchim, který zajel pátý nejlepší čas na mezičase.

Dalším z favoritů na trati je Nelson Oliveira, který by mohl nahlédnout do top desítky dnešní etapy. Portuglaský jezdec byl v top 10 ve 42% časovek, které odjel.

Jako třetí odstartuje Victor Campenaerts, který patří k dobrým časovkářům a mohl by promluvit do nejlepší desítky v cíli.

Favorité první etapy Filippo Ganna, Remi Cavagna, Remco Evenepoel, Victor Campenaerts, Joao Almeida, Jan Tratnik a Alberto Bettiol. Velmi dobré časovky umí zajet Nelson Oliviera nebo Thomas DeGendt, kteří by se mohli vejít do top 10.

Česko a Slovensko budou mít na startu po jednom závodníkovi. Peter Sagan (Bora – hansgrohe) letos odjel pět závodů. Na Tirreno-Adriatico se slovenský sprinter dostával do formy a jeho nejlepším výsledkem bylo jedenácté místo z první etapy. Následně se Peter podíval na Milan-Sanremo, kde dojel čtvrtý. Dalším etapový závod absolvoval Peter ve Španělsku (Okolo Katalánska), kde vyhrál jednu etapu. Ze Španělska se vydal do Belgie, kde odjel Okolo Flander a zapsal patnácté místo. Jako většina jezdců si vybral před Girem další etapový závod a tím bylo Okolo Romandie, kde dojel jednou první a jednou třetí. Českým jezdcem v pelotonu bude J an Hirt (Intermarché – Wanty – Gobert – Matériaux) . Hirt bude lídrem svého týmu a pokusí se zapsat úspěch v celkovém pořadí. Bohužel se mu letos příliš nedaří a nejlepším výsledkem českého jezdce bylo celkové 37. místo na UAE Tour v únoru. Tirreno-Adriatico dokončil 81., Okolo Katalánska 82. a závod Okolo Romandie nedokončil.

