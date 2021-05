ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia 2021 - 4. etapa LIVE

Ještě než začnou cyklisté stoupat do cíle, tak je bude čekat sedm kilometrů před cílem sprinterská prémie o body do bodovací soutěže.

Ještě než začnou cyklisté stoupat do cíle, tak je bude čekat sedm kilometrů před cílem sprinterská prémie o body do bodovací soutěže.

Souboj o devět bodů do vrchařské soutěže vyhrál právě Rein Taaramäe. Ten už má celkově na kontě 13 bodů a pokud bude bodovat i na poslední prémii dnešní etapy, tak se bude převlékat do modrého. Stále je ale pro něj ve hře i trikot růžový. 1. Rein Taaramäe 9 bodů 2. Chris Juul Jensen 4 3. Alessandro De Marchi 2 4. Louis Vervaeke 1

Souboj o devět bodů do vrchařské soutěže vyhrál právě Rein Taaramäe. Ten už má celkově na kontě 13 bodů a pokud bude bodovat i na poslední prémii dnešní etapy, tak se bude převlékat do modrého. Stále je ale pro něj ve hře i trikot růžový. 1. Rein Taaramäe 9 bodů 2. Chris Juul Jensen 4 3. Alessandro De Marchi 2 4. Louis Vervaeke 1

Juul Jensen a Taramäe už jsou v nejprudším osmnáctiprocentním stoupání na Montemolinu. Tito dva cyklisté si to rozdají o 9 bodů do vrchařské souteže.

Juul Jensen a Taramäe už jsou v nejprudším osmnáctiprocentním stoupání na Montemolinu. Tito dva cyklisté si to rozdají o 9 bodů do vrchařské souteže.

Trojice Hermans, Juul Jensen a Taaramäe zatím ukázkově spolupracuje a už si vytvořila náskok 44 sekund na zbytek úniku. To se ale nelíbí zejména Campenaertsovi nebo Oliveirovi, kteří nechtějí přijít o šanci vyhrát etapu a zejména převléci se do růžového dresu. Peloton ztrácí už zase přes šest minut.

Trojice Hermans, Juul Jensen a Taaramäe zatím ukázkově spolupracuje a už si vytvořila náskok 44 sekund na zbytek úniku. To se ale nelíbí zejména Campenaertsovi nebo Oliveirovi, kteří nechtějí přijít o šanci vyhrát etapu a zejména převléci se do růžového dresu. Peloton ztrácí už zase přes šest minut.

89 km