ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 13. etapa LIVE

Umberto Marengo (Bardiani), Samuele Rivi (Eolo Kometa) a Simon Pellaud (Androni), to je složení dnešního úniku, který od prvního kilometru udává tempo závodu. Jejich náskok se sice snížil, nicméně poslední kilometry zůstává stabilní na hodnotě kolem 1:13.

V pelotonu to vře a tempo se nám výrazně zvýšilo, uvidíme, jestli se z tohoto pokusu utvoří nějaká ucelená skupina.

Samuele Rivi (Eolo Kometa) se rozhodl pro individuální akci a šlápl do pedálů pře další sprinterskou prémií, vypracoval si zatím menší náskok kolem 8 vteřin.

Trojice na čele statečně vzdoruje a v tento moment navyšuje svůj náskok na 3:29. Rovinatá etapa příliš zvratů nepřináší, na ty si budeme muset zřejmě počkat až do cílové rovinky. Nutno zmínit, že včerejší kopcovitá etapa sebrala hodně sil a jezdci jimi nebudou zbytečně plýtvat.

37km/h je aktuální rychlost pelotonu. Obcí Ostiglia, kde je nyní únik (náskok 2:56), se etapa podél toku Pádu blíží do Mantovy.

Peloton na čelo ztrácí přibližně 6 minut. Aktuálně ho vedou zejména jezdci Cofidisu a Ineosu. Na předních pozicích je vidět i růžový trikot Bernala (Ineos), který zároveň vede i hodnocení jezdců do 25 let.

Velmi těsný souboj mezi Rivim (Eolo Kometa) a Marengem (Bardiani) na 1. sprinterské prémii. Nicméně Pellaud (Androni) se aktuálně dostal do popředí a jede osamoceně.

Peloton o něco stáhnul náskok úniku. Aktuálně je to kolem 6:15. Dalším významným bodem na cestě je město Ferrara, zde je umístěn i první sprinterské prémie.

Etapa nás zavedla do močálovitých oblastí řeky Reno. Uprchlíci vedou o 7:32. Jako zajímavost uveďme oslabení týmu Lotto Soudal, který dneškem pokračuje v závodě jen se 4 jezdci.

Tak ihned po odmávání se nám do čela vrhla trojice jezdců. Konkrétně Umberto Marengo (Bardiani), Samuele Rivi (Eolo Kometa) a Simon Pellaud (Androni). Zejména posledně jmenovaný Švýcar je v únicích letos aktivní, již v nich strávil přes 500 km.

Celkové pořadí po 12. etapě (růžový trikot) 1. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers 48:29:23 hod 2. Alexandr Vlasov (RUS) Astana-Premier Tech +45 s 3. Damiano Caruso (ITA) Bahrain-Victorious +1:12 min 4. Hugh Carthy (GBR) EF Education-Nippo +1:17 5. Simon Yates (GBR) Team Bikeexchange +1:22 6. Emanuel Buchmann (GER) Bora – hansgrohe +1:50 7. Remco Evenepoel (BEL) Deceuninck-Quick-Step +2:22 8. Giulio Ciccone (ITA) Trek-Segafredo +2:24 9. Tobias Foss (NOR) Team Jumbo-Visma +2:49 10. Daniel Felipe Martínez (COL) INEOS Grenadiers +3:15 ... 50. Jan Hirt (CZE) Intermarché-Wanty-Gobert +44:59 117. Peter Sagan (SVK) Bora – hansgrohe +1:53:51 hod

12. etapa nám s celkovým pořadím na předních příčkách nezamíchala, neboť favorité dojeli do cíle ve shodném čase . Ve vedení Gira je tak stále Egan Bernal z Ineosu, Alexander Vlasov ze stáje Astana ztrácí 45 s. Jen připomeňme, že etapové prvenství si připsal Ital Andrea Vendrame po úspěšném úniku několika jezdců. Rovněž zdůrazněme, že Movistar přišel o svého hlavního jezdce, Marc Soler odstoupil kvůli zranění, které utrpěl v předchozí etapě.

