V 37. kole Tipos extraligy sa stretne HK 32 Liptovský Mikuláš s HC 19 Humenné, pričom Liptovský Mikuláš okupuje 8. miesto tabuľky s 50 bodmi, kde tie posledné zaknihovali v poslednom zápase, v ktorom zdolali Nové Zámky hladko 3:0. Humenné je na poslednom, dvanástom mieste s 36 bodmi. V predchádzajúcom kole vyhralo s Nitrou 4:1 a ukončili si tak 4. zápasovú sériu prehier.



Tieto tímy sa stretli už raz v tejto sezóne, a to v 9. kole v Liptovskom Mikuláši. Domáci zvíťazili 4:1. Podarí sa Humennému prekvapiť súpera, ako to bolo proti Nitre, alebo sa Liptáci budú tešiť z dôležitých bodov do tabuľky? Sledujte tento prenos a dozviete sa to spolu s nami!