Prvý podpis po zisku titulu. Nitra predĺžila zmluvu so slovenským útočníkom

Slovenský hokejista Dávid Okoličány sa dohodol s HK Nitra na predĺžení spolupráce o ďalšie dve sezóny. Víťaz uplynulej sezóny najvyššej slovenskej súťaže to oznámil v stredu na svojom webe.
Pre 29-ročného dvojnásobného slovenského majstra to bude už štvrtá sezóna v nitrianskom drese.
Útočník Okoličány prišiel pod Zobor pred sezónou 2023/2024 a za Nitru nazbieral spolu 61 kanadských bodov za 24 gólov a 37 asistencií.
V nasledujúcom ročníku bude atakovať hranicu 300 odohratých zápasov v najvyššej slovenskej súťaži, aktuálne ich má na konte 277.
