ONLINE: HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipos extraliga LIVE (40. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 40.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen v piatok síce zdolal Nová Zámky, ale iba za dva body, keď konečne po veľmi dlhej dobe uspel v predĺžení. Nehovoriac o tom, že predĺženie si vynútil až v záverečnej hre bez brankára iba jednu jedinú sekundu pred koncom základnej hracej doby. Novozámčanov mohlo vtedy aj poraziť. Novému trénerovi Russellovi teda vyšla premiéra a rovnako aj novej posile Kanadskému útočníkovi Fortinovi, ktorý nielenže otvoril skóre, ale ešte aj rozhodol v presilovke v predĺžení. Takýto skvelý obrat môže Rytierov dobre nakopnúť aj do dnešného dôležitého stretnutia, pretože stred tabuľky je veľmi vyrovnaný a každý bodík má cenu zlata.



Liptovský Mikuláš v piatok prehral tretí krát v rade. Po dvoch domácich prehrách s Humenným a Michalovcami Liptáci tentokrát nestačili na Bratislavský Slovan. Pritom sa ujali vedenia gólom Jakuba Sukeľa, ale to bolo z ich strany všetko a nakoniec súperovi podľahli 1:3. Mikulášu patrí desiata priečka s 52 bodmi a na deviaty Trenčín má manko iba dva body. Tri teoretické body zo Zvolena by sa teda aj Liptákom veľmi hodili. Otázka pred zápasom by mohla znieť: zlomia zverenci Juraja Faitha sériu prehier, alebo ju natiahnu? Uvidíme.