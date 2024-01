Pekný nedeľný podvečer želám všetkým hokejovým nadšencom! Do konca základnej časti Tipos Extraligy ostáva desať kôl a o postup do štvrťfinále zabojuje HK DUKLA Trenčín proti HC´ 05 Banská Bystrica.



HK DUKLA Trenčín: Trenčianski vojaci sa nachádzajú na priečkach, ktoré im zabezpečujú len osemfinále. Aktuálne sú na tej deviatej a na posledné, priame postupové miesto im chýba deväť bodov. Na ôsmy Slovan majú manko štyroch bodov. V minulom kole podľahli na vlastnom ľade Košiciam 1:4. Ich forma nie je práve oslnivá, čo sa týka domácich zápasov.

Z posledných piatich vyhrali len jeden.

Švéd Tor Immo si na svoje konto pripísal 29 kanadských bodov a je najproduktívnejším hráčom Dukly.



HC´ 05 Banská Bystrica: Banskobystrickí barani sú momentálne na šiestej priečke, ktorá im zaručuje postup do štvrťfinále. Piate Michalovce majú rovnaký počet bodov a štvrtá Nitra o dva viac. Naposledy zvíťazili na ľade Nitry 5:3, čo bol pre nich dôležitý krok smerom dopredu. Na pôde súperov sa im až tak nedarí, posledných päť zápasov im prinieslo len päť bodov.

Traja Kanaďania sú v tabuľke produktivity v najlepšej desiatke. Sú nimi Carter Turnbull, Marcus Vela a Matt Wilkins.



Vzájomné zápasy v sezóne 2023/2024:



Banská Bystrica 5:6 Trenčín



Banská Bystrica 4:1 Trenčín



Trenčín 3:4 Banská Bystrica