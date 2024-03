ONLINE: HC Mikron Nové Zámky - HKM Zvolen dnes, Tipos extraliga LIVE (50. kolo)

Vitajte pri sledovaní posledného 50. kola základnej časti Tipos Extraligy, v ktorom Nové Zámky privítajú Zvolen. Domácim už o nič nejde, pretože s istotou skončia na predposlednom jednástom mieste, ktoré síce znamená istotou záchrany, ale zároveň sa nepredstavia ani v predkole play-off, preto dnešný zápas je pre nich rozlúčkou so sezónou. Naopak hostia sú do poslednej chvíle vo veľmi napínavom boji o miestenku do najlepšej šestky, ktorá by im zabezpečila priamo účasť v štvrťfinále play-off. Celá situácia je však veľmi zamotaná, pretože rozdiel medzi piatou Nitrou a deviatym Trenčínom sú len zanedbateľné štyri body. Hostia tak dnes potrebujú vyhrať najlepšie za tri body a zároveň dúfať, že Slovan stratí v domácom prostredí proti Liptovskému Mikulášu. Nie je však vylúčená ani taká situácia, že po dnešnom kole bude mať Nitra, Slovan, Zvolen aj Banská Bystrica rovnaký počet 76 bodov a v tom prípade by o konečnom poradí musela rozhodovať minitabuľka štyroch tímov. Z tohto pohľadu nás preto čaká veľmi zaujímavé vyvrcholenie základnej časti, v ktorom sa môže stať prakticky čokoľvek.