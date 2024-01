Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam Vás pri dnešnom zápase 38. kola TIPOS EXTRALIGY medzi Banskou Bystricou a Spišskou Novou Vsou. Zápas sa bude odohrávať na zimnom štadióne v Banskej Bystrici. Úvodné buly je naplánované na 16:30hod.



HC´ 05 Banská Bystrica

Banskobystričania sa nachádzajú s 55 bodmi na 7. priečke tabuľky. Pomer strelených a inkasovaných gólov majú 111:129. Zverenci hlavného trénera Raima Helminena v minulom zápase prehrali na domácom štadióne so Zvolenom vysoko 3:7. Hoci prvé dve tretiny boli vyrovnané (3:3), v tretej tretine mali Zvolenčania značne navrch, keď v nej dokázali skórovať až 4 krát a definitívne tak spečatiť svoje víťazstvo. Najlepším strelcom Baranov je Marcus Vela so 17 gólmi a 22 asistenciami vo svojej kapse.



HK Spišská Nová Ves

Spišiaci sa nachádzajú so 73 bodmi na 1. priečke tabuľky. Pomer strelených a inkasovaných gólov majú 125:98. Zverenci hlavného trénera

Vlastimila Wojnara v minulom zápase prehrali na domácom štadióne proti Košičanom stavom 1:2 po nájazdoch. Rozhodujúcim mužom sa stal Hunter Fejes. Najlepším strelcom Spišskej Novej Vsi je Olivier Archambault s 12 gólmi a 35 asistenciami na svojom konte.



Posledné meranie síl oboch celkov sa uskutočnilo 26.11.2023, Spišiaci vyhrali na domácom štadióne proti Banskobystričanom stavom 4:2.