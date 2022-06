Prenos

Jediným zápasem na hlavní kartě s bezproblémovou váhou je paradoxně ten s nejméně známými a zkušenými zápasníky v podobě finalistů výzvy.

Hassan Shaaban měl přesně potřebných 77 kg. Selim Topuz vážil 76,65 kg.

Hassan „Diaz“ Shaaban

Bilance 0:0



V amatérech neporažený Shaaban trénuje v Düsseldorfském UFD Gymu, takže ho jeho trenéři Zawadové moc dobře znali už před soutěží. Do Německa se s matkou a bratrem dostal v roce 2015 z Libanonu a ač ještě neabsolvoval profesionální zápas, tak jeho přístup k tréninku, stravě nebo například různým dechovým cvičením je velmi nadstandartní.

Ve svém čtvrtfinále jasně porazil TKO v druhém kole Antonia Bilu, aby za dalších pár dnů zaskočil proti Alimu Nasirovi, kterého ukončil submisí hned v prvním kole. Do semifinále jeho trenéři využili možnosti volby, a také s ohledem na zranění dalších zápasníků, vybrali Hassanovi opět Bilu. Shaaban svému protivníkovi opět nedal šanci a tentokrát ho ubil dokonce v prvním kole.

Rázem se stal dvacetiletý mladík favoritem na výhru a může to potvrdit v samotném finále. Preferuje postoj s tvrdými údery a variabilními front kicky nebo up kicky. Nebojí se ale ani pletiva či země a právě tam by měla být proti Topuzovi jeho výhoda.

Selim „Lee“ Topuz

Bilance 4:3



Jediný účastník OKTAGON VÝZVY, který netrénuje v Německu, nýbrž v rakouském GYM23. Bojovník s tureckými kořeny byl i tak nakonec vybrán do osmičky, která se nastěhovala do vily. Trenéři si ho do svého týmu vybrali až jako úplně posledního, ale Topuz je rázem ve finále. Hned do prvního čtvrtfinále si ho jako soupeře pro Simeona Kapuyu vybrali bratři Zawadové. Lee dokázal Kapuyu v druhém kole tvrdě ukončit. Semifinálový souboj proti němu den před zápasem kvůli zranění ruky vzdal Ibrahim Cholo a Topuz se tak stal díky jedné výhře rázem finalistou.

V profesionálních zápasech všechny čtyři vítězství získal díky KO/TKO, jednou dokonce kopem z otočky. Prohry má na svém kontě celkem tři a dvakrát z toho byl uškrcen. Selim začínal s thajským boxem a v posledních letech do svého stylu také rád zapojuje taekwondo. Spoléhá se na kvalitní kopy a dobrou práci přední rukou.

Ke svému vyvrcholení ve Frankfurtu dospěje projekt OKTAGON VÝZVA NĚMECKO. Reality show doprovázela zranění, odstoupení, konflikty, ale nakonec dojde do zdárného konce. Za tým bratrů Zawadových se do finále probil Hassan Shaaban. Proti němu stane zástupce týmu Pütz/Eckerlin Selim Topuz. Zatímco Shaaban v rámci výzvy absolvoval tři souboje, Topuzovi stačil k finálové účasti pouze jeden.

Finále mezi nejstarším a nejmladším účastníkem proběhne ve welterové divizi. Během show se zápasilo kvůli rychlému shazování váhy do 79 kg. Silně favorizován je Shaaban.

Organizaci OKTAGON MMA čeká další velká premiéra. Po boxerském galavečeru v O2 Areně se tuzemský gigant poprvé vydává za hranice Česka a Slovenska. Akci pod názvem OKTAGON 33 bude hostit zaplněná frankfurtská Festhalle.

Německo nezažilo pořádnou zápasnickou událost od poslední návštěvy UFC, která se datuje do léta 2018. V porovnání s UFC se tentokrát fanoušci můžou těšit na velké množství domácích bojovníků, kterým bude vévodit bitva o Německo mezi Stephanem Pützem a Martinem Zawadou. Do boje se pustí také mladší z bratrů Zawadových, David, jenž byl ještě před rokem součástí právě UFC. Fanoušci OKTAGONu už moc dobře znají také válečníka Christiana Jungwirtha a aby nebylo Christianů málo, tak nebude chybět ani nejsledovanější německá hvězda Christian Eckerlin. Odehraje se též finále nejnovější OKTAGON VŸZVY.

Na závěr přijde v podobě 12. zápasu titulová bitva lehkých vah, kdy dočasný šampión Losene Keita z Belgie vyzve slovenskou legendu a držitele dvou pásů organizace OKTAGON MMA, kterým není nikdo jiný než Ivan Buchinger. Kromě toho se na kartě představí po víc než roce dle pravidel MMA Karlos „Terminátor“ Vémola. U německé premiéry nebude chybět ani Zdeněk Polívka, Jaroslav Pokorný nebo Cheick Koné. Ano, ten Koné, co na OKTAGONu 30 pořádně potrápil Matěje Peňáze.