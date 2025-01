Futbalové prestupy ONLINE: Nitra chce získať obrancu Trnavy (utorok, 14. január)

Futbalové prestupy ONLINE (zima 2025)

Štetina do Nitry?

9:45 FC Nitra vedie rozhovory s Lukášom Štetinom o jeho možnom návrate do klubu.

Skúsený 33-ročný stopér, ktorý počas kariéry pôsobil v Spartaku Trnava, Sparte Praha a ďalších zahraničných kluboch, by sa mohol pripojiť k tímu po skončení aktuálnej zmluvy so Spartakom Trnava v lete. O tomto prestupe informoval portál MY Nitra.