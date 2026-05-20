Šatka má za sebou najvyťaženejšiu sezónu. O Weissovi: Jeden z najúspešnejších trénerov

Hodnotenie uplynulej sezóny sa v podaní slovenského futbalistu Ľubomíra Šatku nieslo v pozitívnom duchu.
So Samsunsporom sa prebojoval až do osemfinále Konferenčnej ligy a v najvyššej tureckej súťaži jeho tímu len tesne ušla miestenka v európskom pohári, keď obsadil 7. priečku.
Tridsaťročný obranca v rozhovore pre TASR povedal, že minulý ročník patril k najnáročnejším v jeho kariére a vyjadril sa aj k novému reprezentačnému trénerovi Vladimírovi Weissovi st.
Sezóna bola skutočne náročná
„Sezónu hodnotím pozitívne. Prvýkrát v histórii sa Samsunspor dostal do ligovej fázy európskeho pohára.
Pre veľa ľudí v klube to bola novinka, učili sa za chodu. Odohrali sme 52 zápasov, takže sezóna bola skutočne náročná.
V lige sme sa do posledných dvoch kôl bili o 5. miesto, ktoré by zaručovalo miestenku v európskom pohári.
Iné turecké kluby mali v minulosti problémy skĺbiť pohárové a ligové povinnosti a zväčša hrali o záchranu, ak samozrejme nerátame tie najväčšie istanbulské.
Pre nás je pozitívne, že po osemfinálovej účasti v KL sme aj v lige držali krok a skončili na veľmi slušnom 7. mieste,“ povedal pre TASR Šatka.
Jeho tím stroskotal v osemfinále KL na španielskom tíme Rayo Vallecano, ktorý bude 27. mája bojovať o trofej proti Crystal Palace.
Šatka odohral v uplynulom ročníku tureckej ligy 27 zápasov, celkovo ich však bolo až 46 vrátane európskych a reprezentačných.
Chvalabohu sa mi vyhýbali zranenia
„Bola to asi najvyťaženejšia sezóna v kariére. Chvalabohu sa mi vyhýbali zranenia, mal som len dva problémy, keď som vypadol na 2-3 týždne.
Inak som bol zdravý a teší ma, že som odohral tak veľa zápasov,“ dodal Šatka, ktorému sa po troch rokoch skončila v Samsunspore zmluva a bude sa uberať iným smerom.
“So všetkými v klube som sa rozlúčil. Čakám na ponuky, som otvorený novej výzve a motivácii v mojej kariére. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie.“
Skúsený zadák by nemal chýbať v nominácii na júnové prípravné zápasy, v ktorých si Slovensko zmeria sily s Maltou (1. júna v Dunajskej Strede) a Čiernou Horou (5. júna v Košiciach).
Začína sa nová éra pod novým trénerom
„Som rád, že zápasy sa odohrajú v týchto dvoch mestách. V Košiciach vždy, keď sme tam hrali, panovala dobrá atmosféra, ľudia naplnili štadión.
V Dunajskej Strede som pôsobil a mohol by som sa stretnúť s mnohými ľuďmi, ktorých som dlho nevidel. Fanúšikov by som chcel pozvať, aby nás prišli podporiť.
Začína sa nová éra pod novým trénerom a aj keď nehráme proti najatraktívnejším súperom, určite sa oplatí prísť pozrieť na našich hráčov, ktorí pôsobia v špičkových kluboch.
Minuloročný zraz nám nevyšiel, neboli sme na neho dostatočne pripravení a skúšali sme aj nové veci, čo sa týka rozostavenia. Tento rok to bude iné, s novým trénerom príde nová motivácia a chuť sa ukázať,“ myslí si Šatka.
Štyridsaťnásobný reprezentant vníma pozitívne príchod trénera Vladimíra Weissa st. na lavičku národného tímu.
„Je to jeden z najúspešnejších trénerov v histórii, má nespočetné množstvo skúseností a úspechov na klubovej aj reprezentačnej úrovni.
Už veľakrát ukázal, že má cit pre futbal a hráčov. Určite bude mať reprezentácii čo dať,“ dodal pre TASR Šatka.