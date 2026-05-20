Šatka má za sebou najvyťaženejšiu sezónu. O Weissovi: Jeden z najúspešnejších trénerov

Na snímke hráč Samsunsporu Emre Kilinč (vľavo) sa teší z gólu so spoluhráčmi, vpravo slovenský futbalista Ľubomír Šatka.
Na snímke hráč Samsunsporu Emre Kilinč (vľavo) sa teší z gólu so spoluhráčmi, vpravo slovenský futbalista Ľubomír Šatka. (Autor: TASR)
TASR|20. máj 2026 o 16:25
ShareTweet0

So Samsunsporom sa prebojoval až do osemfinále Konferenčnej ligy.

Hodnotenie uplynulej sezóny sa v podaní slovenského futbalistu Ľubomíra Šatku nieslo v pozitívnom duchu.

So Samsunsporom sa prebojoval až do osemfinále Konferenčnej ligy a v najvyššej tureckej súťaži jeho tímu len tesne ušla miestenka v európskom pohári, keď obsadil 7. priečku.

Tridsaťročný obranca v rozhovore pre TASR povedal, že minulý ročník patril k najnáročnejším v jeho kariére a vyjadril sa aj k novému reprezentačnému trénerovi Vladimírovi Weissovi st.

Sezóna bola skutočne náročná

„Sezónu hodnotím pozitívne. Prvýkrát v histórii sa Samsunspor dostal do ligovej fázy európskeho pohára.

Pre veľa ľudí v klube to bola novinka, učili sa za chodu. Odohrali sme 52 zápasov, takže sezóna bola skutočne náročná.

V lige sme sa do posledných dvoch kôl bili o 5. miesto, ktoré by zaručovalo miestenku v európskom pohári.

Iné turecké kluby mali v minulosti problémy skĺbiť pohárové a ligové povinnosti a zväčša hrali o záchranu, ak samozrejme nerátame tie najväčšie istanbulské.

Pre nás je pozitívne, že po osemfinálovej účasti v KL sme aj v lige držali krok a skončili na veľmi slušnom 7. mieste,“ povedal pre TASR Šatka.

Jeho tím stroskotal v osemfinále KL na španielskom tíme Rayo Vallecano, ktorý bude 27. mája bojovať o trofej proti Crystal Palace.

Šatka odohral v uplynulom ročníku tureckej ligy 27 zápasov, celkovo ich však bolo až 46 vrátane európskych a reprezentačných.

Chvalabohu sa mi vyhýbali zranenia

„Bola to asi najvyťaženejšia sezóna v kariére. Chvalabohu sa mi vyhýbali zranenia, mal som len dva problémy, keď som vypadol na 2-3 týždne.

Inak som bol zdravý a teší ma, že som odohral tak veľa zápasov,“ dodal Šatka, ktorému sa po troch rokoch skončila v Samsunspore zmluva a bude sa uberať iným smerom.

“So všetkými v klube som sa rozlúčil. Čakám na ponuky, som otvorený novej výzve a motivácii v mojej kariére. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie.“

Skúsený zadák by nemal chýbať v nominácii na júnové prípravné zápasy, v ktorých si Slovensko zmeria sily s Maltou (1. júna v Dunajskej Strede) a Čiernou Horou (5. júna v Košiciach).

Začína sa nová éra pod novým trénerom

„Som rád, že zápasy sa odohrajú v týchto dvoch mestách. V Košiciach vždy, keď sme tam hrali, panovala dobrá atmosféra, ľudia naplnili štadión.

V Dunajskej Strede som pôsobil a mohol by som sa stretnúť s mnohými ľuďmi, ktorých som dlho nevidel. Fanúšikov by som chcel pozvať, aby nás prišli podporiť.

Začína sa nová éra pod novým trénerom a aj keď nehráme proti najatraktívnejším súperom, určite sa oplatí prísť pozrieť na našich hráčov, ktorí pôsobia v špičkových kluboch.

Minuloročný zraz nám nevyšiel, neboli sme na neho dostatočne pripravení a skúšali sme aj nové veci, čo sa týka rozostavenia. Tento rok to bude iné, s novým trénerom príde nová motivácia a chuť sa ukázať,“ myslí si Šatka.

Štyridsaťnásobný reprezentant vníma pozitívne príchod trénera Vladimíra Weissa st. na lavičku národného tímu.

„Je to jeden z najúspešnejších trénerov v histórii, má nespočetné množstvo skúseností a úspechov na klubovej aj reprezentačnej úrovni.

Už veľakrát ukázal, že má cit pre futbal a hráčov. Určite bude mať reprezentácii čo dať,“ dodal pre TASR Šatka.

Tabuľka Süper Lig

Ďalšie súťaže

Na snímke hráč Samsunsporu Emre Kilinč (vľavo) sa teší z gólu so spoluhráčmi, vpravo slovenský futbalista Ľubomír Šatka.
Na snímke hráč Samsunsporu Emre Kilinč (vľavo) sa teší z gólu so spoluhráčmi, vpravo slovenský futbalista Ľubomír Šatka.
Šatka má za sebou najvyťaženejšiu sezónu. O Weissovi: Jeden z najúspešnejších trénerov
dnes 16:25
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Šatka má za sebou najvyťaženejšiu sezónu. O Weissovi: Jeden z najúspešnejších trénerov