Southampton sa odvolal proti vylúčeniu. Trest je zjavne neprimeraný, vyhlásil šéf klubu

Anglický futbalový klub FC Southampton sa odvolal voči rozhodnutiu o vylúčení z play off Championship o postup do Premier League.
Anglická futbalová liga (EFL) klub potrestala po tom, čo priznal neoprávnené natáčanie tréningu svojho semifinálového súpera FC Middlesbrough.
„Plne sme spolupracovali s EFL počas disciplinárneho procesu. Súhlasíme s tým, že by mal byť uložený trest, no nie s jeho rozsahom.
Zatiaľ čo Leeds dostal v tejto záležitosti pokutu vo výške 200-tisíc libier, tak Southampton nemôže nastúpiť na zápas, ktorý má hodnotu viac ako 200 miliónov libier.
Myslíme si, že z pohľadu finančných dôsledkov ide s prehľadom o historicky najväčšiu pokutu, ktorú dostal anglický futbalový klub,“ cituje agentúra DPA stanovisko šéfa Southamptonu Phila Parsonsa, ktorý trest označil za zjavne neprimeraný.
KLub z Middlesbroughu nahlásil EFL špehovanie zo strany člena realizačného tímu Southamptonu. K incidentu prišlo 7. mája, dva dni pred prvým semifinále baráže.
To sa skončilo bezgólovou remízou, odvetu vyhrali domáci „The Saints“ 2:1 po predĺžení.
Southampton okrem vylúčenia potrestali aj strhnutím štyroch bodov v druhej najvyššej súťaži Championship v ročníku 2026/27.
Vo finále play off o postup do Premier League tak zrejme zabojuje Middlesbrough so slovenským útočníkom Davidom Strelcom. Jeho tím by mal nastúpiť proti Hull City v sobotu 23. mája vo Wembley.