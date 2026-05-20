Southampton sa odvolal proti vylúčeniu. Trest je zjavne neprimeraný, vyhlásil šéf klubu

Na archívnej snímke z 25. apríla 2026 v Manchestri tréner Southamptonu Tonda Eckert (vľavo) sa rozpráva s hráčmi.
Na archívnej snímke z 25. apríla 2026 v Manchestri tréner Southamptonu Tonda Eckert (vľavo) sa rozpráva s hráčmi. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. máj 2026 o 16:36
ShareTweet0

Natáčali tréning svojho semifinálového súpera Middlesbrough.

Anglický futbalový klub FC Southampton sa odvolal voči rozhodnutiu o vylúčení z play off Championship o postup do Premier League.

Anglická futbalová liga (EFL) klub potrestala po tom, čo priznal neoprávnené natáčanie tréningu svojho semifinálového súpera FC Middlesbrough.

„Plne sme spolupracovali s EFL počas disciplinárneho procesu. Súhlasíme s tým, že by mal byť uložený trest, no nie s jeho rozsahom.

Zatiaľ čo Leeds dostal v tejto záležitosti pokutu vo výške 200-tisíc libier, tak Southampton nemôže nastúpiť na zápas, ktorý má hodnotu viac ako 200 miliónov libier.

Myslíme si, že z pohľadu finančných dôsledkov ide s prehľadom o historicky najväčšiu pokutu, ktorú dostal anglický futbalový klub,“ cituje agentúra DPA stanovisko šéfa Southamptonu Phila Parsonsa, ktorý trest označil za zjavne neprimeraný.

Middlesbrough odhalil špióna a vyhral. Strelec si zahrá dvestomiliónový zápas
Súvisiaci článok
Middlesbrough odhalil špióna a vyhral. Strelec si zahrá dvestomiliónový zápas

KLub z Middlesbroughu nahlásil EFL špehovanie zo strany člena realizačného tímu Southamptonu. K incidentu prišlo 7. mája, dva dni pred prvým semifinále baráže.

To sa skončilo bezgólovou remízou, odvetu vyhrali domáci „The Saints“ 2:1 po predĺžení.

Southampton okrem vylúčenia potrestali aj strhnutím štyroch bodov v druhej najvyššej súťaži Championship v ročníku 2026/27.

Vo finále play off o postup do Premier League tak zrejme zabojuje Middlesbrough so slovenským útočníkom Davidom Strelcom. Jeho tím by mal nastúpiť proti Hull City v sobotu 23. mája vo Wembley.

Anglicko

Na archívnej snímke z 25. apríla 2026 v Manchestri tréner Southamptonu Tonda Eckert (vľavo) sa rozpráva s hráčmi.
Na archívnej snímke z 25. apríla 2026 v Manchestri tréner Southamptonu Tonda Eckert (vľavo) sa rozpráva s hráčmi.
Southampton sa odvolal proti vylúčeniu. Trest je zjavne neprimeraný, vyhlásil šéf klubu
dnes 16:36
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Anglicko»Southampton sa odvolal proti vylúčeniu. Trest je zjavne neprimeraný, vyhlásil šéf klubu