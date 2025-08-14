Futbalové prestupy ONLINE: Nováčik druhej anglickej ligy získal posilu za 12 miliónov (14. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnili MS klubov v USA, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.
Toto špeciálne obdobie zároveň platilo aj pre všetky anglické kluby.
Kluby už dnes môžu rokovať s hráčmi aj s inými klubmi o prestupových čiastkach a podmienkach zmlúv. Rovnako majú možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 14. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - štvrtok, 14. august
Wrexham pripravuje rekordný prestup
11:40 Wrexham dohodol rekordný prestupe vo výške 10 miliónov libier (11,7 milionov eur) na získanie krídelníka Ipswich Town Nathana Broadheada.
Podľa informácií Sky Sports je waleský reprezentant dnes na ceste do Wrexhamu, aby absolvoval lekársku prehliadku a podpísal potrebné dokumenty k prestupu.
Ipswich nechcel Broadheada predávať, no má pocit, že urobil dobrý obchod po posilnení svojich útočných možností.
Príchod Chubu Akpoma z Ajaxu otvoril cestu pre Broadheadov odchod v tomto prestupovom období.
Prestup vo výške 10 miliónov libier zahŕňa bonusy viazané na výkony a prekoná súčasný prestupový rekord Wrexhamu, ktorý bol 3 milióny libier (3,5 miliónov eur) pri podpise Lewisa O’Briena z Nottinghamu Forest minulý mesiac.