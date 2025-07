Futbalové prestupy ONLINE: Ajax predčasne opustil skúsený kapitán (10. júl)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnia MS klubov, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - štvrtok, 10. júl

Norgaard definitívne posilnil Arsenal

14:10 Dánsky futbalista Christian Norgaard definitívne posilnil Arsenal FC.

Tridsaťjedenročný stredopoliar prichádza do druhého tímu uplynulého ročníka Premier League z Brentfordu a zmluvu by mal mať do roku 2028. Odhadovaná cena prestupu je 10 miliónov libier.

Dán pomohol Brentfordu k postupu do najvyššej anglickej súťaže v roku 2021 a za londýnsky klub odohral od svojho príchodu z Fiorentiny pred šiestimi rokmi takmer 200 duelov.