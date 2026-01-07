Futbalové prestupy ONLINE: Slovan chce Chorváta, Ten Hag má nový džob (7. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v stredu 7. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - streda, 7. január
Kontroverzný Ben Yedder má nový klub
15:37 Francúzsky futbalový útočník Wissam Ben Yedder, ktorý čelí obvineniam zo znásilnenia, podpísal zmluvu so známym marockým klubom Wydad Casablanca.
Dohoda znie na šesť mesiacov s opciou predĺženie kontraktu o ďalšiu sezónu.
Tridsaťpäťročný Ben Yedder má podľa rozhodnutia prokuratúry v Nice čeliť procesu za obvinenia zo znásilnenia, pokusu o znásilnenie a sexuálneho obťažovania, ktoré vzniesli dve mladistvé ženy po spoločenskej udalosti v roku 2023.
Jeho brat Sabri je tiež súdený za podobné činy.
Hamburg získal posilu z Anglicka
15:30 Americký futbalový reprezentant Damion Downs odchádza z FC Southampton do nemeckého bundesligového Hamburgeru SV na hosťovanie, ktoré potrvá do konca sezóny. Do anglického druholigového tímu prišiel pred pol rokom z 1. FC Kolín.
V drese „capkov" nastúpil Downs v 42 stretnutiach, v ktorých vsietil 13 gólov. V Southamptone sa 21-ročnému útočníkovi nepodarilo strelecky presadiť, pripomenula agentúra DPA. O Downsa mal záujem aj Werder Brémy.
Štrasburg našiel nového trénera
15:30 Novým trénerom futbalistov Štrasburgu sa stal 42-ročný Gary O´Neil. Vo funkcii nahradil Liama Roseniora, ktorý nedávno zamieril do Chelsea.
Francúzsky klub informoval o angažovaní nového trénera v stredu na svojej oficiálnej stránke.
O´Neil v minulosti viedol tímy Bournemouthu a Wolverhamptonu.
Ten Hag sa vracia do Holandska
15:30 Bývalý tréner futbalistov Manchestru United Erik ten Hag sa vráti do Twente Enschede, kde začal aj ukončil svoju hráčsku kariéru.
Päťdesiatpäťročný Holanďan sa stane od budúcej sezóny športovým riaditeľom klubu, ktorý jeho príchod oznámil na svojom webe.
Ten Hag trénoval naposledy Leverkusen, kde skončil vlani v septembri už po dvoch kolách a stal sa najrýchlejšie odvolaným koučom v histórii nemeckej ligy.
Slovan si vyhliadol Chorváta
15:30 Chorvátsky ofenzívny stredopoliar Robert Mudražija je blízko prestupu z Dinama Záhreb do Slovana Bratislava. Informáciu priniesol chorvátsky portál Index.
Slovan má za Mudražiju zaplatiť Dinamu odstupné vo výške 700-tisíc eur.