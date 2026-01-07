Ten Hag už nebude trénovať. V rodnom klube prijal novú funkciu

Bývalý tréner futbalistov Manchestru United Erik ten Hag sa vráti do Twente Enschede, kde začal aj ukončil svoju hráčsku kariéru.
Päťdesiatpäťročný Holanďan sa stane od budúcej sezóny športovým riaditeľom klubu, ktorý jeho príchod oznámil na svojom webe.
Ten Hag trénoval naposledy Leverkusen, kde skončil vlani v septembri už po dvoch kolách a stal sa najrýchlejšie odvolaným koučom v histórii nemeckej ligy.
V Manchestri United strávil dva a pol roka, pred tým viedol Ajax, s ktorým získal tri tituly. Koučoval tiež Utrecht či Deventer.
V Twente absolvoval ako hráč celkovo tri angažmány. Naposledy hral za tím z Enschede v rokoch 1996 až 2002, potom ukončil kariéru.