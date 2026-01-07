Štrasburg našiel náhradu za Roseniora, angažoval trénera z Premier League

V minulosti viedol Bournemouth či Wolverhampton.

Novým trénerom futbalistov Štrasburgu sa stal 42-ročný Gary O´Neil. Vo funkcii nahradil Liama Roseniora, ktorý nedávno zamieril do Chelsea.

Francúzsky klub informoval o angažovaní nového trénera v stredu na svojej oficiálnej stránke.

O´Neil v minulosti viedol tímy Bournemouthu a Wolverhamptonu.

Futbalisti Štrasburgu figurujú po 17. kole francúzskej Ligue 1 na priebežnom 7. mieste tabuľky. V doterajšom priebehu nazbierali 24 bodov (7-4-7). V uplynulých dvoch ligových zápasoch remizovali, predtým prehrali tri po sebe.

Oveľa viac sa im darí v Konferenčnej lige, v ktorej sa stali víťazmi skupinovej fázy. V šiestich zápasoch nazbierali 16 bodov za päť víťazstiev a jednu remízu.

