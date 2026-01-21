    Futbalové prestupy ONLINE: Poľský stredopoliar opúsťa Škriniarovo Fenerbahce (21. január)

    Na snímke hráč Sebastian Szymanski (53) z Fenerbahce a Enzo Barrenechea z Benfica Lisabon.
    Na snímke hráč Sebastian Szymanski (53) z Fenerbahce a Enzo Barrenechea z Benfica Lisabon. (Autor: TASR)
    Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - streda, 21. január

    Český druholigový tím získal zambijského reprezentanta

    12:15 Artis Brno posilnil zambijský futbalový reprezentant David Hamansenya. Osemnásťročný ľavý obranca prišiel zo španielskeho Leganés rovnako ako už v utorok ghanský útočník David Osei. Tretí tím druholigovej tabuľky o tom informoval na webe.

    Hamansenya má na konte štyri reprezentačné štarty. Najťažšou skúškou prešiel na konci roka na africkom šampionáte, kde odohral plnú porciu minút v záverečnom stretnutí skupiny proti domácemu Maroku. V druholigovom Leganése za dospelý A-tím nenastúpil.

    Szymanski mieri z Fenerbahce do Rennes

    12:10 Poľský futbalista Sebastian Szymanski mieri Rennes. Dohoda je definitívne uzavretá so všetkými zúčastnenými stranami. Fenerbahce získa 10,5 milióna eur za prestup. Stredopoliar podpíše zmluvu do júna 2029.

    Szymánski je na ceste na lekársku prehliadku spolu so svojím agentom Mariom Cardetem. Poliak tak opustí klub, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar.

