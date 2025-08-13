Futbalové prestupy ONLINE: Newcastle aj nováčik Premier League vystužili obranu (13. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnili MS klubov v USA, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.
Toto špeciálne obdobie zároveň platilo aj pre všetky anglické kluby.
Kluby už dnes môžu rokovať s hráčmi aj s inými klubmi o prestupových čiastkach a podmienkach zmlúv. Rovnako majú možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v stredu 13. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - streda, 13. august
Isak si chce vytrucovať postup
10:40 Anglický futbalový klub Newcastle United rieši krátko pred začiatkom novej sezóny Premier League nepríjemnú a hlavne dlhotrvajúcu situáciu so švédskym útočníkom Alexanderom Isakom.
Podľa novinára televízie BBC Davida Ornsteina 25-ročný kanonier odmieta nastúpiť za piaty tím uplynulého ročníka Premier League a za každú cenu si chce vytrucovať prestup do tábora úradujúceho majstra FC Liverpool.
„Tuží po prestupe do Liverpoolu,“ napísal novinár na svojom účte na sociálnej sieti X.
Sunderland posilnil obranu
8:40 Nováčik anglickej futbalovej ligy AFC Sunderland skompletizoval prestup paraguajského reprezentanta Omara Aldereteho zo španielskeho Getafe.
Za príchod 28-ročného obrancu zaplatí účastník Premier League odstupné vo výške približne 12 miliónov eur.
Alderete pôsobil v Getafe od roku 2022, predtým hral za Valenciu, Herthu Berlín a FC Bazilej. V paraguajskom národnom tíme má stabilné miesto v základnej zostave. V kvalifikácii MS 2026 zaznamenal dva góly, ktoré znamenali domáce víťazstvá nad Argentínou a Čile. Je už v poradí jedenástou letnou posilou Sunderlandu.
Newcastle získal obrancu z AC Miláno
8:40 Nemecký futbalový reprezentant Malick Thiaw prestúpil z AC Miláno do Newcastlu United. Účastník anglickej Premier League zaplatil za reprezentačného obrancu 35 miliónov eur plus bonusy.
Dvadsaťštyriročný Thiaw hral za milánske AC od roku 2022, keď do Talianska prišiel zo Schalke 04. Za „Rossoneri“ odohral 85 stretnutí vo všetkých súťažiach. V drese nemeckého národného tímu má na konte tri štarty.
Z Newcastlu v lete po viac ako siedmich rokoch odišiel slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorý prestúpil do tímu ďalšieho účastníka najvyššej anglickej súťaže FC Burnley.
Donnarumma na odchode z PSG
7:58 Brankár Gianluigi Donnarumma potvrdil svoj blížiaci sa odchod z Parížu St. Germain po tom, čo ho tréner Luis Enrique prakticky vyradil z kádra, keď talianskeho reprezentanta nezaradil do zostavy na Superpohár.
Donnarumma zohral kľúčovú úlohu v minulosezónnom treble PSG, keď im pomohol po prvý raz v histórii vyhrať Ligu majstrov.
Napriek tomu bol 26-ročný hráč, ktorý do klubu prišiel v roku 2021, odstavený na vedľajšiu koľaj.
PSG v sobotu podpísalo francúzskeho brankára Lucasa Chevaliera, čo ešte viac rozvírilo špekulácie o Donnarummovej budúcnosti. Keďže mu zostáva už len rok zmluvy, Talian sa teraz chystá na odchod.
„Žiaľ, niekto sa rozhodol, že už nemôžem byť súčasťou tímu a prispievať k jeho úspechom. Som sklamaný a znechutený,“ napísal Donnarumma v utorok na sociálnych sieťach.