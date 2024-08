Futbalové prestupy ONLINE: Hummels by mohol zamieriť do La Ligy (sobota, 24. august)

Futbalové prestupy ONLINE (leto 2024)

9:00 Nemecký futbalista Mats Hummels by po konci v Borussi Dortmund mohol pokračovať v kariére v španielskej La Lige.

O skúseného obrancu má záujem Real Sociedad, rokovania sú údajne v pokročilej fáze.

V júni sa špekulovalo aj o prestupe do AS Rím. Hummels hral za Borussiu od roku 2008 do 2016 a po troch rokoch v Bayerne Mníchov (2016-2019) sa opäť vrátil do Dortmundu. Po skončení uplynulej sezóny však nepredĺžil zmluvu.