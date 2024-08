Obranca Trnavy smeruje do Španielska. Dohodol sa s ambicióznym druholigistom

TRNAVA. Slovenský obranca Sebastián Kóša prestupuje zo Spartaka Trnava do Španielska. Dohodol sa na prestupe do druholigového klubu Real Zaragoza. Informáciu potvrdil slovenský klub na svojom webe .

Prezident slovenského klubu Peter Macho zdôraznil, že Zaragoza získala kvalitného hráča, ktorý môže výrazne prispieť k návratu klubu do najvyššej súťaže.

„Real Zaragoza získal kvalitného stopéra a Sebo má príležitosť sa posunúť do kvalitnejšej ligy s ambíciou postúpiť do La Ligy. Verím, že sa mu bude dariť, čo by prinieslo prospech Zaragoze aj nášmu klubu,“ povedal Macho pre klubový web.

Španielske futbalové prostredie je pre Kóšu ideálnym krokom vpred v jeho kariére. „Sebastián má pred sebou veľkú výzvu a ja pevne verím, že sa v španielskom štýle futbalu nájde,“ dodal Macho.