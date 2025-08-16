Futbalové prestupy ONLINE: Útočník Bayernu opúšťa klub po 10 rokoch, smeruje do Al-Nassr (16. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnili MS klubov v USA, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.
Toto špeciálne obdobie zároveň platilo aj pre všetky anglické kluby.
Kluby už dnes môžu rokovať s hráčmi aj s inými klubmi o prestupových čiastkach a podmienkach zmlúv. Rovnako majú možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 16. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - sobota, 16. august
Bénes mieri do Turecka
12:07 Slovenský futbalista László Bénes po roku pravdepodobne opäť zmení klubovú adresu.
Dvadsaťsedemročný stredopoliar Unionu Berlín je blízko k ročnému hosťovaniu v tureckom Kayserispor.
Podľa informácií magazínu Kicker už opustil tím Unionu, aby sa po absolvovaní zdravotnej prehliadky pripojil k účastníkovi tureckej najvyššej súťaže.
Kayserispor prisľúbilo Bénesovi pravidelnú minutáž, ktorá by mu v bundesligovom Unione pravdepodobne chýbala.
Kounde predĺžil zmluvu
8:30 Francúzsky futbalista Jules Kounde zostáva súčasťou FC Barcelona minimálne do júna 2030. Dvadsaťšesťročný obranca podpísal s úradujúcim šampiónom španielskej La Ligy nový päťročný kontrakt.
Kounde prestúpil na Camp Nou v roku 2022 z konkurenčnej Sevilly, počas svojho doterajšieho pôsobenia dopomohol k zisku dvoch ligových titulov, jedného Španielskeho pohára a dvoch domácich Superpohárov. V predchádzajúcom ročníku zasiahol do 53 súťažných duelov, zaznamenal v nich štyri presné zásahy a osem asistencií.
S Barcelonou mal pôvodne platný kontrakt do roku 2027, vedenie klubu sa v tomto období zameralo na dlhodobé zmluvy pre dôležitých členov tímu.
„Som tu veľmi šťastný a cítim sa tu komfortne. Motivujú ma klubové ambície. Každý rok bojujeme o tituly a nemám dôvod odísť,“ vyjadril sa Kounde prednedávnom pre ESPN. V prvom kole nového ročníka La Ligy sa so spoluhráčmi predstavia proti Mallorce.
Coman opúšťa Bayern
8:30 Francúzsky útočník Kingsley Coman prestúpil z Bayernu Mníchov do tímu Al-Nassr zo Saudskej Pro League, pričom podpísal trojročnú zmluvu, informovali v piatok oba kluby.
„Al-Nassr oficiálne podpísal kontrakt s francúzskou hviezdou Kingsleym Comanom,“ uviedol klub vo vyhlásení na platforme X. Comanova zmluva bude platiť do roku 2028.
Dvadsaťdeväťročný útočník prišiel do Bayernu v roku 2015 na hosťovanie z Juventusu, pričom prestup sa stal trvalým o dva roky neskôr.
„Desať rokov po svojom príchode do Bayernu opúšťa Kingsley Coman Mníchov a smeruje do Al-Nassr v Saudskej Arábii,“ napísal bavorský klub na svojej webovej stránke.
Coman s Bayernom získal deväť bundesligových titulov, Ligu majstrov aj klubové majstrovstvá sveta. V roku 2020 strelil víťazný gól pri triumfe 1:0 nad Parížom Saint-Germain vo finále Ligy majstrov.