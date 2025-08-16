    Futbalové prestupy ONLINE: Útočník Bayernu opúšťa klub po 10 rokoch, smeruje do Al-Nassr (16. august)

    Kingsley Coman
    Kingsley Coman (Autor: REUTERS)
    16. aug 2025 o 08:30 (aktualizované 16. aug 2025 o 12:10)
    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2025 na Slovensku aj v zahraničí v sobotu 16. augusta. Sledujte minútu po minúte.

    BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnili MS klubov v USA, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

    Toto špeciálne obdobie zároveň platilo aj pre všetky anglické kluby.

    Kluby už dnes môžu rokovať s hráčmi aj s inými klubmi o prestupových čiastkach a podmienkach zmlúv. Rovnako majú možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 16. augusta.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - sobota, 16. august

    Bénes mieri do Turecka

    12:07 Slovenský futbalista László Bénes po roku pravdepodobne opäť zmení klubovú adresu.

    Dvadsaťsedemročný stredopoliar Unionu Berlín je blízko k ročnému hosťovaniu v tureckom Kayserispor.

    László Bénes.
    László Bénes. (Autor: TASR)

    Podľa informácií magazínu Kicker už opustil tím Unionu, aby sa po absolvovaní zdravotnej prehliadky pripojil k účastníkovi tureckej najvyššej súťaže.

    Kayserispor prisľúbilo Bénesovi pravidelnú minutáž, ktorá by mu v bundesligovom Unione pravdepodobne chýbala.

    Kounde predĺžil zmluvu

    8:30 Francúzsky futbalista Jules Kounde zostáva súčasťou FC Barcelona minimálne do júna 2030. Dvadsaťšesťročný obranca podpísal s úradujúcim šampiónom španielskej La Ligy nový päťročný kontrakt.

    Kounde prestúpil na Camp Nou v roku 2022 z konkurenčnej Sevilly, počas svojho doterajšieho pôsobenia dopomohol k zisku dvoch ligových titulov, jedného Španielskeho pohára a dvoch domácich Superpohárov. V predchádzajúcom ročníku zasiahol do 53 súťažných duelov, zaznamenal v nich štyri presné zásahy a osem asistencií.

    S Barcelonou mal pôvodne platný kontrakt do roku 2027, vedenie klubu sa v tomto období zameralo na dlhodobé zmluvy pre dôležitých členov tímu.

    „Som tu veľmi šťastný a cítim sa tu komfortne. Motivujú ma klubové ambície. Každý rok bojujeme o tituly a nemám dôvod odísť,“ vyjadril sa Kounde prednedávnom pre ESPN. V prvom kole nového ročníka La Ligy sa so spoluhráčmi predstavia proti Mallorce.

    Coman opúšťa Bayern

    8:30 Francúzsky útočník Kingsley Coman prestúpil z Bayernu Mníchov do tímu Al-Nassr zo Saudskej Pro League, pričom podpísal trojročnú zmluvu, informovali v piatok oba kluby.

    „Al-Nassr oficiálne podpísal kontrakt s francúzskou hviezdou Kingsleym Comanom,“ uviedol klub vo vyhlásení na platforme X. Comanova zmluva bude platiť do roku 2028.

    Dvadsaťdeväťročný útočník prišiel do Bayernu v roku 2015 na hosťovanie z Juventusu, pričom prestup sa stal trvalým o dva roky neskôr.

    „Desať rokov po svojom príchode do Bayernu opúšťa Kingsley Coman Mníchov a smeruje do Al-Nassr v Saudskej Arábii,“ napísal bavorský klub na svojej webovej stránke.

    Coman s Bayernom získal deväť bundesligových titulov, Ligu majstrov aj klubové majstrovstvá sveta. V roku 2020 strelil víťazný gól pri triumfe 1:0 nad Parížom Saint-Germain vo finále Ligy majstrov.

