Barcelona zaregistrovala letné posily Garciu a Rashforda na úkor brankára ter Stegena

Brankár Marc-André ter Stegen.
Brankár Marc-André ter Stegen. (Autor: REUTERS)
TASR|16. aug 2025 o 13:03
Barcelona má na základe finančných pravidiel dlhodobý problém s registráciou nových hráčov.

MADRID. Futbalisti FC Barcelona sa už v úvod svojej cesty za obhajobou titulu v španielskej La Lige môžu spoľahnúť na dve letné posily.

Vedeniu klubu sa krátko pred sobotným duelom s Mallorcou podarilo zaregistrovať španielskeho brankára Joana Garciu i anglického útočníka Marcusa Rashforda.

Obaja tak môžu figurovať v zápasovej nominácii trénera Hansiho Flicka na úvodný ligový duel.

Pri striktných pravidlách La Ligy sa podarilo Garciu zaregistrovať na úkor konkurenta v bránke - Nemca Marca-Andreho ter Stegena.

Toho čaká dlhodobá absencia po absolvovaní operácie chrbta a keďže je na listine zranených, Barca môže využiť 80 percent jeho platu pre iného hráča.

Barcelona má na základe finančných pravidiel dlhodobý problém s registráciou nových hráčov, pripomenula agentúra DPA.

    dnes 13:03
