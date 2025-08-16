Nový klub mu prisľúbil pravidelnú minutáž. Bénes opúšťa Bundesligu a mieri na hosťovanie

László Bénes v drese Unionu Berlín .
László Bénes v drese Unionu Berlín . (Autor: 1. FC Union Berlin/X)
16. aug 2025 o 12:07
Slovenský futbalista smeruje na ročné hosťovanie.

ISTANBUL. Slovenský futbalista László Bénes po roku pravdepodobne opäť zmení klubovú adresu.

Dvadsaťsedemročný stredopoliar Unionu Berlín je blízko k ročnému hosťovaniu v tureckom Kayserispor.

Podľa informácií magazínu Kicker už opustil tím Unionu, aby sa po absolvovaní zdravotnej prehliadky pripojil k účastníkovi tureckej najvyššej súťaže.

Kayserispor prisľúbilo Bénesovi pravidelnú minutáž, ktorá by mu v bundesligovom Unione pravdepodobne chýbala.

V predchádzajúcom ročníku nastúpil slovenský reprezentant na 25 duelov s bilanciou dvoch gólov a asistencie.

Do Berlína prišiel vlani z Hamburgu. Aktuálna trhová hodnota Bénesa sa podľa Transfermarktu pohybuje na úrovni troch miliónov eur.

