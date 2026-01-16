    Futbalové prestupy ONLINE: Hanckov spoluhráč odchádza z Madridu do Talianska (16. január)

    Giacomo Raspadori (vľavo)
    Sportnet, ČTK|16. jan 2026 o 10:15
    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v zimnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v piatok 16. januára. Sledujte minútu po minúte.

    Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v piatok 16. januára.

    Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - piatok, 16. január

    Taliansky reprezentant sa v Atléticu nepresadil

    10:15 Taliansky futbalový útočník Giacomo Raspadori sa po nevydarenom polroku v Atléticu Madrid vrátil do Serie A, v ktorej posilnil Atalantu Bergamo.

    Aktuálne siedmy tím tabuľky oznámil prestup majstra Európy z roku 2021 na webe a podpísal s ním zmluvu do roku 2030.

    Dvadsaťpäťročný Raspadori po druhom zisku talianskeho ligového titulu s Neapolom vlani v lete prestúpil za zhruba 26 miliónov eur do Atlética, kde si ale nevybojoval miesto v základnej zostave.

    V madridskom tíme odohral len 15 súťažných zápasov a strelil dva góly.

    Šancu oživiť kariéru teraz iba 172 cm vysoký útočník dostane v Atalante, ktorá zaň podľa médií zaplatila 25 miliónov eur s prípadnými bonusmi.

    V talianskej reprezentácii Raspadori doteraz nastúpil do 45 stretnutí a strelil 11 gólov.

    Rudolf Huliak
