Futbalové prestupy ONLINE: Hanckov spoluhráč odchádza z Madridu do Talianska (16. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v piatok 16. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - piatok, 16. január
Taliansky reprezentant sa v Atléticu nepresadil
10:15 Taliansky futbalový útočník Giacomo Raspadori sa po nevydarenom polroku v Atléticu Madrid vrátil do Serie A, v ktorej posilnil Atalantu Bergamo.
Aktuálne siedmy tím tabuľky oznámil prestup majstra Európy z roku 2021 na webe a podpísal s ním zmluvu do roku 2030.
Dvadsaťpäťročný Raspadori po druhom zisku talianskeho ligového titulu s Neapolom vlani v lete prestúpil za zhruba 26 miliónov eur do Atlética, kde si ale nevybojoval miesto v základnej zostave.
V madridskom tíme odohral len 15 súťažných zápasov a strelil dva góly.
Šancu oživiť kariéru teraz iba 172 cm vysoký útočník dostane v Atalante, ktorá zaň podľa médií zaplatila 25 miliónov eur s prípadnými bonusmi.
V talianskej reprezentácii Raspadori doteraz nastúpil do 45 stretnutí a strelil 11 gólov.