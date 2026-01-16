Slávny taliansky klub chce získať Škriniara. Tréner Fenerbahce sa k tomu vyjadril

Taliansky futbalový klub AC Miláno má záujem o kapitána slovenskej reprezentácie Milana Škriniara z Fenerbahce Istanbul. Tréner tureckého tímu Domenico Tedesco však vyhlásil, že skúseného obrancu nikam nepustí.
„O odchode Škriniara sa vôbec nebudem baviť, nikam ho nepustím. Milan je jeden z našich základných pilierov na ihrisku i mimo neho," citoval slová Tedesca portál Pianeta Milan.
Škriniar v minulosti obliekal dres mestského rivala Interu Miláno, s ktorým v roku 2021 získal taliansky titul. Do Fenerbahce prišiel z Paríža Saint-Germain a počas uplynulého víkendu vybojoval s tímom prvú trofej - Turecký superpohár.