Futbalové prestupy ONLINE: Škriniar si vie predstaviť pôsobenie v Neapole (6. júl)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnia MS klubov, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - nedeľa, 6. júl

10:15 Budúcnosť slovenského reprezentanta Milana Škriniara zostáva otvorená.

V rozhovore pre talianske médiá pred rozlúčkovým zápasom Mareka Hamšíka priznal, že by si rád zahral v Neapole po boku Stanislava Lobotku, ktorý patrí medzi jeho najbližších priateľov.

„Ja v Neapole? Lobotka je jeden z mojich najlepších priateľov, takže uvidíme… Všetko je otvorené! Veľmi rád by som si s ním zahral, to je jasné,“ povedal kapitán slovenských futbalistov.

Na otázku, či by mohli on a taliansky obranca Buongiorno tvoriť základnú zostavu Neapola, však odpovedal vyhýbavo: „Na to nemôžem odpovedať.“