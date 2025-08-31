Futbalové prestupy ONLINE: Fenerbahce sa usiluje získať hviezdneho brankára City (31. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.
Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 31. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - nedeľa, 31. august
Po Galatasarayi Fenerbahce
10:20 Turecký klub Fenerbahce Istanbul, ktorého dres oblieka aj Slovák Milan Škriniar údajne intenzívne pracuje na podpise brankára Manchestru City Edersona, tvrdí Fabrizio Romano.
O služby brazílskeho brankára mal záujem aj konkurenčný Galatasaray, no jeho 10 miliónovú ponuku Cityzens odmietli.
Ak Ederson opustí Manchester, klub vedený Pepom Guardiolom angažuje Gianluigiho Donnarummu.
Úvodná ponuka na úrovni 12 miliónov eur zo strany Fenerbahce anglický tím príliš nepresvedčila, no rozhovory vedené popredným agentom Jorgem Mendesom pokračujú, dodáva zdroj.