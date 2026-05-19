Krutý trest pre Southampton. Mužstvo bolo vylúčené z baráže, jeho miesto zaujme klub Strelca

Anglický futbalový klub FC Southampton vylúčili z baráže o postup do Premier League.
Klub priznal viacero porušení pravidiel Anglickej futbalovej ligy (EFL) súvisiacich s neoprávneným natáčaním tréningov iných klubov.
Vo finále baráže o postup do najvyššej anglickej súťaže tak zabojuje FC Middlesbrough s Davidom Strelcom.
Jeho tím nastúpi proti Hull City v sobotu 23. mája vo Wembley. Informácie priniesla agentúra DPA.
Middlesbrough nahlásilo EFL špehovanie zo strany člena realizačného tímu Southamptonu. K incidentu malo prísť 7. mája, dva dni pred prvým semifinále.
To sa skončilo bezgólovou remízou, odvetu vyhrali domáci „The Saints“ 2:1 po predĺžení.
Southampton bol okrem vylúčenia potrestaný aj strhnutím štyroch bodov v druhej najvyššej súťaži Championship v ročníku 2026/27.
Klub z juhu Anglicka sa môže voči rozhodnutiu ešte odvolať. „The Boro“ aj Hull City bojujú o návrat medzi anglickú elitu po deviatich rokoch.