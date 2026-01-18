Futbalové prestupy ONLINE: Frankfurt sa rozlúčil s trénerom (18. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - zima 2026
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 18. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - nedeľa, 18. január
Frankfurt prepustil trénera
13:09 Futbalový klub Eintracht Frankfurt ukončil spoluprácu s trénerom Dinom Toppmöllerom.
V nedeľu o tom najprv informovali televízna stanica Sky, denník Bild a agentúra DPA, neskôr to potvrdil aj samotný klub. Mužstvo dočasne povedú Dennis Schmitt a Alexander Meier.
Po tom, čo Frankfurt v piatkovom ligovom zápase na ihrisku Werderu Brémy zachránil remízu 3:3 gólom v nadstavenom čase, sa mal športový riaditeľ Markus Krösche stretnúť s dozornou radou, aby prerokovali Toppmöllerovu budúcnosť.
Ten prišiel do Frankfurtu v lete 2023 a prevzal tím po Oliverovi Glasnerovi, s ktorým klub v roku 2022 vyhral Európsku ligu.
V minulej sezóne doviedol mužstvo historicky prvýkrát do Ligy majstrov, pričom zaujal atraktívnym ofenzívnym štýlom hry.
V aktuálnej sezóne sa však tímu nepodarilo nadviazať na výkony z predchádzajúceho ročníka.
Predovšetkým sa Toppmöllerovi nepodarilo vyriešiť defenzívne problémy mužstva – v 18 ligových zápasoch inkasoval Frankfurt už 39 gólov.
S iba jedným víťazstvom z posledných siedmich ligových duelov je Frankfurt, ktorý je momentálne na siedmom mieste tabuľky, v ohrození, že stratí kontakt s priečkami zaručujúcimi účasť v európskych pohároch.