Futbalové prestupy ONLINE: Škriniar bude mať nového spoluhráča z Arsenalu (17. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.
Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2025
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 17. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - nedeľa, 17. august
McAtee opúšťa Manchester City
9:19 Anglický futbalista James McAtee prestúpil v rámci Premier League z Manchestru City do Nottinghamu Forest.
Dvadsaťdvaročný stredopoliar podpísal s účastníkom Európskej ligy päťročnú zmluvu.
„Cítim sa byť pripravený na novú výzvu. Klub mal minulú sezónu skvelú, chcem mu pomôcť na tom stavať a ukázať, čo dokážem.
Som šťastný, že som tu a teším sa na to, keď začnem spolupracovať s novými spoluhráčmi. Viem, aké má klub ambície, a to je niečo, čoho chcem byť súčasťou,“ uviedol McAtee pre web klubu, ktorý v minulej sezóne obsadil v anglickej lige siedme miesto.
Odchovanec Manchestru City sa v júni v anglickom drese radoval z triumfu na európskom šampionáte hráčov do 21 rokov na Slovensku.
V uplynulom ročníku najvyššej anglickej súťaže strelil v drese „Cityzens“ tri góly v pätnástich vystúpeniach a v FA Cupe zaznamenal svoj prvý hetrik.
Zinčenko smeruje do Fenerbahce
8:25 Ukrajinský futbalista Oleksandr Zinčenko by mal prestúpiť z Arsenalu Londýn do Fenerbahce Istanbul. Podľa tureckého portálu sporx.com sa už oba tímy dohodli na podmienkach prestupu. Ako informuje zdroj, o 28-ročného obrancu má eminentný záujem tréner tureckého klubu Jose Mourinho.
Portál tiež informoval, že športový riaditeľ istanbulského klubu Devin Özek odcestoval do Londýna na stretnutie so svojím kolegom z Arsenalu Andreom Bertom. Turecká strana ponúkla 10 miliónov eur a kluby sa údajne dohodli takmer na všetkých detailoch.
O hráča malo záujem aj Porto, klub údajne kontaktoval Arsenal aj futbalistu, ale oficiálnu ponuku nepodalo. Zinčenko by sa tak mal stať v najbližších dňoch spoluhráčom slovenského stopéra Milana Škriniara.
Bénes putuje na hosťovanie
8:14 Slovenský futbalový reprezentant László Bénes po roku opäť zmenil klubovú adresu.
Dvadsaťsedemročný stredopoliar odišiel z bundesligového Unionu Berlín na celosezónne hosťovanie do tureckého Kayserisporu.
Odchod Bénesa potvrdil Union na svojej webstránke.