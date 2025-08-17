Nikdy v živote ešte nemenil klub. Stálica Aston Villy smeruje do Newcastle

Joel Monteiro a Jacob Ramsey.
Joel Monteiro a Jacob Ramsey. (Autor: TASR/Keystone via AP)
TASR|17. aug 2025 o 19:04
ShareTweet0

Dvadsaťštyriročný Angličan podpísal s klubom dlhodobú zmluvu.

NEWCASTLE. Do kádra futbalistov Newcastlu pribudol stredopoliar Jacob Ramsey, za ktorého klub zaplatil Aston Ville približne 45 miliónov eur.

Dvadsaťštyriročný Angličan podpísal s klubom dlhodobú zmluvu.

Ramsey odohral za Aston Villu 167 zápasov vrátane 10 v Lige majstrov. Ide o štvrtú posilu Newcastlu v letnom prestupovom období.

„Som rád, že som tu. Boli to šialené tri dni, ale som naozaj šťastný, že som tu a neviem sa dočkať, kedy začnem.

Je to pre mňa veľký krok, ale hneď ako som vedel, že tréner má o mňa záujem a naozaj ma má rád, netrvalo dlho, kým som sa rozhodol,“ uviedol Ramsey, pre ktorého ide o prvú zmenu klubového pôsobiska v kariére.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Enzo Maresca.
    Enzo Maresca.
    Majstrov sveta vrátil na zem Crystal Palace. Eufória fanúšikov sa zmenila na rezignáciu
    dnes 20:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Nikdy v živote ešte nemenil klub. Stálica Aston Villy smeruje do Newcastle