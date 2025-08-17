Nikdy v živote ešte nemenil klub. Stálica Aston Villy smeruje do Newcastle

NEWCASTLE. Do kádra futbalistov Newcastlu pribudol stredopoliar Jacob Ramsey, za ktorého klub zaplatil Aston Ville približne 45 miliónov eur.
Dvadsaťštyriročný Angličan podpísal s klubom dlhodobú zmluvu.
Ramsey odohral za Aston Villu 167 zápasov vrátane 10 v Lige majstrov. Ide o štvrtú posilu Newcastlu v letnom prestupovom období.
„Som rád, že som tu. Boli to šialené tri dni, ale som naozaj šťastný, že som tu a neviem sa dočkať, kedy začnem.
Je to pre mňa veľký krok, ale hneď ako som vedel, že tréner má o mňa záujem a naozaj ma má rád, netrvalo dlho, kým som sa rozhodol,“ uviedol Ramsey, pre ktorého ide o prvú zmenu klubového pôsobiska v kariére.