Bénes odohrá sezónu na hosťovaní v Turecku. Som šťastný, že som tu, hovorí

Slovenský futbalový reprezentant Lászlo Bénes v drese Unionu Berlín.
Slovenský futbalový reprezentant Lászlo Bénes v drese Unionu Berlín.
17. aug 2025 o 08:14
V novom klube bude pôsobiť pod taktovkou nemeckého kouča Markusa Gisdola.

KAYSERI. Slovenský futbalový reprezentant László Bénes po roku opäť zmenil klubovú adresu.

Dvadsaťsedemročný stredopoliar odišiel z bundesligového Unionu Berlín na celosezónne hosťovanie do tureckého Kayserisporu.

Odchod Bénesa potvrdil Union na svojej webstránke.

„László je hráč, na ktorého sa môžeme vždy spoľahnúť – najmä jeho kvality ako striedajúceho hráča nám v minulej sezóne pomohli.

Samozrejme, chce viac hracieho času a my sme mu v tomto nechceli stáť v ceste. Prajeme mu všetko najlepšie a budeme sledovať jeho ďalší rozvoj,“ povedal Horst Heldt, výkonný riaditeľ 1. FC Union Berlín.

V predchádzajúcom ročníku nastúpil slovenský reprezentant za berlínsky klub na súťažných 25 duelov s bilanciou dvoch gólov a asistencie.

Do Unionu prišiel vlani z Hamburgu. Aktuálna trhová hodnota Bénesa sa podľa Transfermarktu pohybuje na úrovni troch miliónov eur.

„Som šťastný, že som tu v Kayseri,“ odkázal Bénes fanúšikom na sociálnej sieti nového zamestnávateľa.

V Turecku bude pôsobiť pod taktovkou nemeckého kouča Markusa Gisdola.

Rodák z Dunajskej Stredy hral v minulosti aj za ETO Győr, Žilinu, Borussiu Mönchengladbach, Holstein Kiel a FC Augsburg.

