Erhan „No Mercy“ Kartal

Bilance 10:1



Devětadvacetiletý Rakušan disponuje skvostnou bilancí 10:1 a určitě si ji neplánuje pokazit. Zawada má za sebou určitě těžší protivníky než Kartal, ale borec se skvělým postojem vycházejícím z Muay Thai umí rozdat tvrdé rány. O tom se už přesvědčilo několik protivníků. Z deseti výher má osm ukončení před limitem a většinou to bylo právě příčinou ničivých úderů. Naposledy to schytal loni v září Luis Silva na půdě německé organizace GMC.

Kartal má historicky jednu vazbu na OKTAGON MMA, respektive na jednoho zápasníka. Jediná prohra totiž pochází ze zápasu s Christianem Jungwirthem. Erhan si proti Keltovi už po třech minutách ošklivě poranil koleno a souboj tak musel být předčasně ukončen.

Taktika na Davida Zawadu by měla být jasná. Zůstat v postoji a tvrdě zasahovat.