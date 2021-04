Slavia šokovala Arsenal! O skvelom výsledku rozhodol náhradný stopér

Slavia kráča istým krokom za titulom vo svojej najvyššej súťaži a už v nedeľu, kedy hrá pražské derby so Spartou, sa k nemu môže ešte viac priblížiť. Pred Spartou má na čele tabuľky 14-bodový náskok, jej rival má ale o dva odohrané zápasy menej. Slavia má v tejto ligovej sezóne neuveriteľnú bilanciu 20 výhier – 5 remíz a 0 prehier a po 25 odohraných zápasoch skóre 70:15. V lige naposledy prehrala ešte v marci 2020 so Slováckom a odvtedy tak ťahá už rekordnú sériu 37 ligových zápasov bez prehry.Slávisti spadli do Európskej ligy po vypadnutí v predkole Ligy majstrov s dánskym Midtjyllandom (doma 0:0, vonku 1:4). V ťažkej skupine C si potom v konkurencii nemeckého Leverkusenu, izraelskej Beer Ševy a francúzskeho Nice zaistili postup do play-off z druhého miesta. V 1/16-finále sa Slavia postarala o možno najväčšie prekvapenie tejto fázy súťaže, keď vyradila favorizovaný Leicester bez toho, aby od neho inkasovala gól (doma 0:0, vonku 2:0). Na osemfinále Slavie do škótskym Rangers sa bude ešte dlho spomínať v negatívnom zmysle slova. V prvom zápase Pražania remizovali doma 1:1, v brutálnej odvete sme ale v podaní domáceho škótskeho tímu videli skôr MMA ako futbal. „Bitka o Glasgow“ skončila dvomi červenými kartami pre domácich, pričom jednu dostal Kemar Roofe za kung-fu kop do hlavy brankára Slavie Kolářa, hromadou tvrdých zákrokov na „sešívaných“, údajnou rasistickou urážkou domáceho Kamaru od obrancu Slavie Ondřeja Kúdelu a nakoniec i napadnutím spomínaného slávistu v útrobách štadióna. Slavia nakoniec ale i tak doslova vybojovala výhru 2:0 a postup do tohto štvrťfinále.Na strane Slavie do dnešného zápasu nenastúpi Ondřej Kúdela, ktorý má zdravotné problémy po návrate z reprezentačného zrazu a navyše dostal disciplinárny trest od UEFA. Určite jemu ani Slavii nepridalo ani to, že ho Gareth Bale zasiahol lakťom do tváre v kvalifikačnom zápase Wales – Česko. Štart brankára Ondřeja Kolářa, ktorý utrpel po zákroku Roofea fraktúru čelnej kosti, je otázny. Ak však nastúpi, bude chytať v maske a v prilbe na štýl Petra Čecha.Hapoel Beer Ševa –3:1– Leverkusen 1:0– Nice 3:2Nice –1:3– Hapoel Beer Ševa 3:0Leverkusen –4:0– Leicester 0:0Leicester –0:2– Rangers 1:1Rangers –0:2