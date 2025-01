Keď vysoké očakávania prekonajú realitu. Slováci opäť neprekročili svoj tieň

Tento ročník bol síce považovaný za horší, ako ten minulý so Slafkovským, Nemcom, Honzekom, Mešárom a spol., stále však kvalitou patril k nadpriemeru, čo Slovensko vyprodukovalo za posledné dve dekády.

OTTAWA. Jadro čerstvo vypadnutého tímu z MS do 20 rokov je vytvorené z hráčov s rokom narodenia 2005.

Výborné buly, pohotová strela a na svoj vek aj solídna defenzíva. Samozrejme, aj on mal svoje limity a pri preťaženosti niekedy nemal dostatok síl dokorčuľovať súperovu brejkovú situáciu.

Po príprave pribudol do tímu Dalibor Dvorský, ktorý bol pasovaný za našu najjagavejšiu ofenzívnu hviezdu. Turnaj ukázal, že právom. Vyrastá nám prvý center nielen juniorskej, ale aj mužskej reprezentácie.

Výkonmi potešil aj najmladší obranca Luka Radivojevič. Ukázal, že má talent a cit pre hokej. Má dobrú prácu s pukom, nohami a vie si nájsť voľný priestor. Dokazujú to aj rôzne rozšírené štatistiky z MS.

Pekarčík bol často motorom i zakončovateľom v Dvorského formácii. Slovenský hokej by z oboch hráčov mohol po dlhé roky ťažiť.

Juniori sa vrátili do zápasu, svojho súpera vysoko prestrieľali, ale trojgólové manko z prvej tretiny už dostihnúť nedokázali. Posledných 40 minút na turnaji, kedy už sme skutočne nemali čo stratiť, sme ukázali, že hokej tento tím hrať vie. Bohužiaľ, už bolo neskoro.

Posledným pozitívom je bojovnosť tohto tímu. V základnej časti sme mali množstvo zblokovaných striel a napriek obrovským individuálnym chybám sa tím nezlomil. Najmä vo štvrťfinále ukázal, že mal na to skončiť na lepšom mieste, ako to nakoniec dopadlo.

Škoda, že Radivojevič nenarástol ešte o pár centimetrov, i keď v modernom hokeji až tak na výške obrancu nezáleží, stále sa výška pokladá za devízu. Snáď ho nepríjemné zranenie zo štvrťfinále do budúcnosti posilní a nie naopak.

Azda najviac sa v tomto smere vynímal Maxim Štrbák. Od roku 2006 je po Šimonovi Nemcovi a Erikovi Černákovi najvyššie draftovaným obrancom do NHL.

Štrbák sa podobným chýbam v ďalšom priebehu kariéry musí vyvarovať. Inak nebude použiteľný ani do našej extraligy, nieto ešte do NHL. Darmo spravíte sto vecí správne, keď tá 101. vec je taká chyba, ktorá pochová šance celého tímu.

Minulý rok bol namočený pri rozhodujúcom góle Fínov vo štvrťfinále. Tento rok to zopakoval, avšak namiesto posledného striedania sa to stalo v jeho prvom, keď nezmyselne prihrával naslepo na stred klziska vo vlastnom pásme za stavu 0:0.

Ak by podobne hral aj v kluboch, asi ťažko by mal v nich miesto. Otázkou tak je, či mu napríklad neuškodila prítomnosť jeho otca Martina, ktorý v podstate každé Maximove majstrovstvá sveta do 20 rokov absolvoval ako člen tímu.

Tento rok bol konzultantom realizačného tímu. Nie vždy vie prítomnosť blízkeho človeka pomôcť psychike mladého človeka. To, aká bola úloha Martina Štrbáka pri tíme, je už na inú polemiku...

K chybám nášho najvyťažovanejšieho obrancu sa pridávali ďalší, vo štvrťfinále najmä Tomáš Kralovič. Mladý obranca Slovana v čase, kedy sme získavali prevahu v zápase, daroval gól súperovi.

Spomenúť si môžeme aj na ďalšie, ale to by sme museli vymenovať viac ako polovicu tímu, prvú formáciu nevynímajúc. Väčšina gólov do našej siete totiž pramenila z prepadnutia, kedy sa jednotlivec niekde pozabudol a bolo zle.