Gajdošová ovládla anketu Triatlonista roka deviaty raz, u mužov premiérový triumf Kuba

Tretí skončil štrnásťnásobný víťaz ankety Richard Varga so 197 bodmi. Medzi ženami skončila druhá Zuzana Michaličková (236 bodov), tretie miesto obsadila Ivana Kuriačková (201).

Pre Kuba je to premiérový triumf v ankete, Gajdošová uspela po deviaty raz. V mužskej kategórii nazbieral víťaz 257 bodov, druhý Peter Rojtáš ich získal 227.

Triumf v ankete ho potešil: "Je to super a som rád, že som sa konečne dostal na prvé miesto. Čakal som to skôr vlani. V roku 2024 mám cieľ stáť tu na najvyššom stupienku opäť."

Medzi najhodnotnejšie výkony Kuba patrili v roku 2023 preteky v dlhom triatlone. Blysol sa 6. miestom na MS na Ibize a rovnaké umiestnenie dosiahol aj na ME v Menene.

Gajdošová získala titul majsterky SR v šprinte, na medzinárodnej scéne zaznamenala viacero dobrých výsledkov.

Vyniklo najmä jej 2. miesto na pretekoch SP v kórejskom Yeongde, trikrát bola tretia na pretekoch Afrického pohára.

"Ďakujem za ocenenie, je to odmena za celý rok, za všetky vrcholy a pády. V športe je to tak, že sme raz hore, raz dole, stalo sa to aj mne tento rok.

Mala som myšlienky aj na koniec kariéry. Ale druhé miesto v Kórejskej republike ma nakoplo. Teším sa, že som urobila radosť aj ľuďom, ktorí ma podporujú," uviedla Gajdošová.