Premiérový triumf v ankete Triatlonista roka. Medzi mužmi staronový víťaz

Víťazmi 33. ročníka ankety Slovenskej triatlonovej únie (STÚ) - Triatlonista roka sa za rok 2025 stali Diana Dunajská a Ondrej Kubo.
Pre 19-ročnú reprezentantku Slovenska je to premiérové víťazstvo, naopak 32-ročný triatlonista sa vrátil na prvé miesto po ročnej prestávke.
Členka tímu Realiz Sport Team Bratislava má za sebou mimoriadne úspešný rok, ktorý korunovala najmä tretím miestom na majstrovstvách sveta v austrálskom Wollongongu medzi juniorkami.
„Veľmi sa teším a som spokojná. Sezóna bola skutočne dlhá, darilo sa mi, ale aj nedarilo. Robila som veľa chýb. Urobila som veľa krokov, musela sa veľa naučiť - ako pretekať, súperiť v kategórii elite.
Myslím si, že som to dobre ukončila a tiež sme to dobre naplánovali s trénerom,“ zhodnotila Dunajská.
Okrem toho dosiahla v tomto kalendárnom roku na päť národných titulov a v najlepšej desiatke sa umiestnila na podujatiach Európskeho pohára v rakúskom Welse a poľskom meste Kielce, respektíve na Svetovom pohári v Ríme.
„Medzi juniorkami mám hotovo, poznám ich a som si tam istá. Som spokojná, že som rok ukončila s umiestnením, preto môžem ísť so sebavedomím do kategórie elite. Teraz sa bude bodovať na olympiádu, takže mám zo seba dobrý pocit.
Som rada za ocenenie Triatlonistka roka. Nie je nás veľa, čo pretekajú na vysokej úrovni a chodia na náročnejšie preteky. Aj medzi nami je ťažká konkurencia, ale striedame sa na prvých troch miestach.
Som rada, že som zamakala a mám takúto odmenu,“ nadviazala reprezentantka Slovenska.
Kubo ako člen kolektívu 3NT Bratislava patril v roku 2025 medzi svetovú špičku v dlhom triatlone, k tomu stanovil na tejto vzdialenosti nový slovenský rekord časom 7:43:23 h na „Slovakmanovi“ v Piešťanoch.
Zo svetového šampionátu v španielskej Pontevedre má šiestu priečku. „Ročná prestávka pomohla, opäť raz to chutí. Je to také zadosťučinenie a poďakovanie. Rok bol dlhý, začína sa veľmi skoro a končí sa veľmi neskoro na jeseň.
Keď by som mal niečo vypichnúť, tak to boli preteky série T100, kde dostávam väčšinou voľnú kartu a podarí sa mi tak stáť na štarte s tými najlepšími triatlonistami na svete. Určite boli ťahákom aj Svetové hry, na ktorých som štartoval v duatlone.
To bolo veľmi pekné, veľmi sa to podobá na olympiádu,“ zhodnotil Kubo svoj súťažný rok.
Na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu sa v kategórii elite umiestnil v duatlone na siedmej pozícii a v duatlonovej štafete bol spolu s Nikolou Čorbovou na desiatom mieste. „Paradoxne, najväčšie úspechy mám v duatlone a vždy sa mi v ňom darilo.
S triatlonom som totiž začal veľmi neskoro, takže som taký slabší plavec, ale baví ma viac, aj keď v celkovom ponímaní v ňom nemám až také úspechy.
Slovakman pre mňa znamená veľa, pretože ma dotiahol k triatlonu.
Ja som z Piešťan, ešte ako hokejista som videl ľudí, ako sa v lete trápia, tak som vravel, že jedného dňa by som to chcel absolvovať a nakoniec som tam dvakrát zvíťazil,“ dodal víťaz ankety Triatlonista roka 2025.
Výsledky ankety Triatlonista roka 2025
Ženy: 1. Diana Dunajská, 2. Zuzana Michaličková, 3. Romana Gajdošová
Muži: 1. Ondrej Kubo, 2. Peter Rojtáš, 3. Dominik Ivančík